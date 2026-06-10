Bizar project: Red Bull legt jankende wankelmotor in historische F1-bak

Ken je de MADLAB-werkplaats van Mike Whiddett? Ik zou normaal gesproken de naam van zijn garage wat overdreven vinden, maar in dit geval slaat hij de spijker op z’n kop. Whiddett - beter bekend als ‘Mad Mike’ - werkt aan de ‘FORMIDABUL’: een Formule 1-auto uit de jaren ‘80 waar de V8-motor uit wordt gepeuterd en er een wankelmotor voor in de plaats komt!

De basis

De gekozen F1-auto is een March 87P met een turquoise Leyton House-kleurenschema. Het chassis begon zijn leven in 1986 in de Formule 3000 als de March 86B. De monteurs pasten de achterkant aan om plaats te maken voor een atmosferische 3.5-liter Ford Cosworth DFZ V8, en noemde het de March 87P ('P' voor Prototype). De auto was compact en gebouwd rond een vroege koolstofvezel monocoque.

Het bleek een taai ding. Met de Italiaan Ivan Capelli achter het stuur debuteerde de auto in 1987. Hoewel de 87P doorontwikkeld werd tot de 871, wist Capelli er in Monaco op miraculeuze wijze een zesde plaats (en dus één WK-punt) mee te binnenslepen. Een prestatie van formaat, aangezien de auto feitelijk een opgeleukte Formule 3000-bak was die zwaar onder deed voor de brute turbo-monsters uit die tijd.

Wankelmotor vs. F1-monocoque

Het ombouwen van een historische F1-monocoque tot driftwapen brengt unieke uitdagingen met zich mee. Een F1-chassis gebruikt de motor vaak als dragend deel van de ophanging. Een compacte wankelmotor heeft die stijfheid van zichzelf niet, dus het hele subframe achter de cockpit moet vanaf nul worden opgebouwd. Daarnaast is zoals gezegd de 87P enorm compact. Moderne stuuruitslag-kits en extra koelsystemen kwijtraken in deze smalle schuit is een logistieke puzzel. Toch geloven we in de kracht van de MADLAB. Er zijn al eerder wat pareltjes uitgerold, zoals de MadBull RX-7.

‘’Jij kan dit ook!’’

Maar toch durft gekke Mike het aan. Sterker nog, hij moedigt je aan om ook zo’n tof project op te zetten: "Ik spendeerde mijn tijd vroeger aan het bouwen, slopen en modificeren van oude radiografische autootjes. Ik heb nooit iets in de weg laten staan van mijn dromen. Als ik dit kan met een Formule 1-auto, kun jij het ook." Mooie woorden Mike, maar ik vrees dat ik niet de financiële middelen of de connecties bij Red Bull heb voor zo’n hobby-F1-auto.

Het hele project, van de demontage tot de vuurdoop op het circuit, wordt door zijn team gedocumenteerd in een zesdelige YouTube-serie op het kanaal van Mad Mike . Ik ben nu al benieuwd naar het eindresultaat en of Max Verstappen er ook een rondje in gaat driften. Bekijk hieronder de eerste aflevering.

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