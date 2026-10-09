Red Bull-coureurs: niet aanstellen, de Formule 1 hoort zwaar te zijn

Het lijkt erop dat de legendarische woorden "It's real sweat. I'm a high-performance athlete. Athletes sweat. Sweat baby!" van ex-Formule 1-coureur Daniel Ricciardo bij Red Bull Racing op de muur geschilderd staan. Beide coureurs trekken zich namelijk niets aan van de hittewaarschuwing die voor het raceweekend in Singapore geldt.

Als topatleet moet je accepteren dat je zo af en toe ook een beetje zult gaan zweten. Iets wat ze bij de FIA nog niet helemaal lijken te begrijpen, want na eerdere incidenten met oververhittingsverschijnselen van F1-coureurs, heeft het nu het gebruik van koelvesten min of meer verplicht. Als er een hittewaarschuwing wordt afgegeven krijgen teams twee opties: of extra balast in de auto monteren, of de coureurs in een koelvest hijsen en dit verbinden aan een koelsysteem in de auto.

Het hoort zwaar te zijn

Bij Red Bull is de keuze vrij simpel, want zowel Max Verstappen als Isack Hadjar vinden het dragen van een koelvest compleet onnodig. In de koningsklasse mag je best accepteren dat je het af en toe een beetje warmer kunt krijgen tijdens een race, denken de twee. Al hebben ze er wel iets andere woorden voor.

Hadjar windt er absoluut geen doekjes om: "Ik denk dat de vesten moeten verbannen. Het hoort zwaar te zijn", zegt hij verwijzend naar het meedoen in de Formule 1. Verstappen is wat genuanceerder en houdt het bij zichzelf: "Ik heb het niet nodig. Ja het is heet, maar het is geen sauna. En met het koelvest heb je last van allemaal stomme kabels in je auto die je bewegingsvrijheid ook nog eens beperken."

Het werkt niet

Volgens de viervoudig wereldkampioen is de keuze voor het niet dragen van een koelvest ook erg makkelijk te maken, omdat ze simpelweg niet werken. "Zelfs als ze zouden werken voor anderhalf uur, als in koel koel, heb ik het niet nodig. Maar het werkt toch niet over die tijd. Volgens mij hebben ze nog nooit anderhalf uur gewerkt, in welke raceklasse dan ook."

En daarmee legt Verstappen de vinger op de zere plek, want hij is niet de enige die samen met Hadjar klagen over de slecht werkende vesten. Nagenoeg elke coureur heeft zich inmiddels al eens negatief uitgelaten over de verplichting van de FIA, met name omdat de oplossing eigenlijk geen oplossing is. Geen enkel team lijkt de vesten goed werkend te hebben, waardoor er maar een enkeling kiest voor het dragen ervan. Het vest veranderd naar verloop van de race immers in een belemmering.

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