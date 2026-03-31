Red Bull denkt dat het aanspraak maakt op ADUO, en dat is goed nieuws

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen en je antwoord te geven op de prangende vraag: wat is ‘ADUO’ en waarom is dat belangrijk voor Red Bull? ADUO staat voor Additional Development and Upgrade Opportunities, en dat verklaart zichzelf tot op zekere hoogte. Het is een idee dat de FIA in het leven heeft geroepen om teams die achterlopen in de ontwikkeling meer ruimte te geven om de rest bij te kunnen benen. Dat betekent mogelijk meer testtijd of meer ruimte in de budget cap.

Niet voor iedereen

Dat gezegd hebbende: ADUO geldt dus niet voor alle teams, maar alleen van de achterblijvers. Wie er tot die groep geschaard wordt, weet alleen de FIA. Het is daarom nog even koffiedik kijken wie er wat extra mogelijkheden krijgt om het Kimi Raikkönen, eh, sorry Antonelli, na de pauze in april weer wat moeilijker te maken.



Teambaas Laurent Mekkes heeft goede hoop in dat hij en zijn team in het groepje achterblijvers wordt ingedeeld. Naast het feit dat de RB22 ietwat last heeft van obesitas, is de auto volgens de hem in bijna alle opzichten niet op hetzelfde niveau als de bolides van bijvoorbeeld Mercedes, Ferrari en McLaren. Het gat tussen Red Bull en de hiervoor genoemden is volgens de teambaas zo groot, dat de FIA niet anders kan dan wat extra middelen toeschuiven om dat gat wat kleiner te maken.

Invulling van loze tijd

Naast dat we natuurlijk van harte meehopen dat Mekies gelijk heeft, is de hoop allerminst misplaatst op dit moment. De FIA overweeg namelijk om de eerste instantie van de ADUO naar voren te halen door het wegvallen van de races in april. Aanvankelijk zou hier eens per kwartaal naar gekeken worden, maar daar lijkt nu dus verandering in te komen. De teams zouden de extra middelen goed kunnen inzetten in de loze tijd, waarna de koningsklasse in mei mogelijk een stuk interessanter wordt.