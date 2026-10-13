Red Bull doet uit de doeken hoeveel potentie de eigen motor nog heeft

Het lijkt alsof Max Verstappen vanuit het niets weer zo'n machtige RB22 onder zijn kont heeft, dat de aftitelingsmuziek van de Formule 1 weer het Nederlandse volkslied gaat worden. Afgelopen race domineerde hij en als het aan Red Bull ligt dan blijft dat zo, want er is nog lang niet alles uit de eigen motor geperst.

Op dit moment leeft mij bij Red Bull op een roze wolk. Na de eerste helft van het seizoen met zo'n beetje alles geworsteld te hebben, heeft het er alle schijn van dat de grootste problemen getackeld zijn en het vanaf nu voor Max Verstappen weer ouderwets races domineren wordt. Tenminste, dat doet technisch directeur Pierre Waché doen geloven. Volgens hem zit er nog een ongelooflijk groot ongebruikt potentieel in het zelf ontwikkelde motorblok.

Eigen ontwikkeling is beter

2026 is het eerste seizoen dat Red Bull met een eigen motor rijdt (ondanks de misschien misleidende sponsoring van Ford Racing, waar het enkel mee samenwerkt voor de ontwikkeling), en dat blijkt zijn vruchten af te werpen. Dat laatste komt mede doordat Red Bull hierdoor de kans kreeg om de ontwikkeling van het motorblok te koppelen aan de ontwikkeling van het chassis, hoewel dat niet direct op rolletjes liep.

"De samenwerking en de integratie binnen het team vergen wat tijd, omdat onze manier van werken net even anders is", aldus Waché. "Van nature zijn de mensen aan de motor- en chassiskant behoorlijk verschillend. Het is een leerproces voor het hele team, want de doorlooptijd voor een chassis is een stuk korter dan die voor een motor. Daardoor kijk je er anders tegenaan en werken we anders met hen samen dan toen we nog klant waren."

Veel meer opties

Die integratie maakt het volgens de techneut mogelijk om grotere stappen te zetten dan toen Red Bull nog motoren inkocht. Voornamelijk omdat er veel zich meer ontwikkelingsopties presenteren. "We hebben veel meer capaciteit en veel meer mogelijkheden die we nog niet hebben verkend en benut. Maar de capaciteit en het potentieel om betere prestaties te leveren zijn groter, en dat is precies waarom we dit doen", legt hij uit. "De potentie die erin zit is ongekend."

Om dan nog in perspectief te plaatsen waar de motor qua potentie nu staat, stelt Waché dat we kijken naar een vier of een vijf op een schaal van tien. Met andere woorden: we hebben het beste nog lang niet gezien (en de FIA had gelijk toen het zei dat Red Bull de krachtigste motor had). Nu alleen nog hopen dat Verstappen blijft.

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