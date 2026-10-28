Red Bull gaat in op de geruchten over mogelijke levering motoren aan Aston Martin

De afgelopen paar races lijkt het ietsjes beter te gaan met de heren Fernando Alonso en Lance Stroll in hun Aston Martin. De motorproblemen die leverancier Honda met zich meebracht lijken relatief onder controle. Toch blijven de echte prestaties uit. En wat doe je dan als teambaas met te diepe zakken? Dan klop je aan bij de leverancier met de krachtigste motor van het moment. Of tenminste, zo gaan de geruchten.

Zijn er geen geruchten over een overstap van Max Verstappen naar een ander team, dan gaat het blijkbaar wel over het materiaal dat de Limburger gebruikt dat ingezet kan worden bij een ander team. De geruchten gaan namelijk dat er meerdere concurrenten wel interesse hebben om met de Red Bull-motor te rijden. Met name het kwakkelende Aston Martin zou al serieuze gesprekken voeren met het Oostenrijkse team.

Nog niet klaar voor

Toch gaat teambaas Laurent Mekies van Red Bull niet mee in de geruchten. Net als toen hij dondersgoed wist dat hij met Max Verstappen al in contractonderhandelingen was, zegt hij nu doodleuk dat er zeker geen 'serieuze gesprekken' zijn geweest met Aston Martin of welk ander team dan ook.

"Kijk, we hebben veel ongewenste positieve publiciteit gekregen over de prestaties van onze motor, en dat trok natuurlijk de aandacht van veel teams," aldus de vermijdende Fransman. "Zijn we met iemand in serieuze gesprekken om een ander team te bevoorraden? Nee. We vinden dat we daar nog niet klaar voor zijn. Staat het voor de komende vijf jaar vast? Nee, want ik weet niet wat er de komende vijf jaar gaat gebeuren."

Aston Martin wil van Honda af

Daarmee zegt de Fransman heel vakkundig eigenlijk helemaal niets. Hij wil namelijk ook niet ontkennen dat er überhaupt geen interesse is getoond vanuit andere teams, laat staan of er contact is geweest. Toch zou Aston Martin al hard op zoek zijn om de Honda-krachtbron in 2028 bij het oud vuil te kunnen zetten.

Dat er interesse is in de Red Bull-motor is niet heel vreemd. Als we het ADUO-programma van de FIA mogen geloven, heeft Max Verstappen de krachtigste krachtbron van het hele veld achter zijn hoofd liggen. Dat de Mercedes sneller is, zegt daarin niet alles. Dat blijkt ook de afgelopen races, want ineens hebben de technici het juiste schroefje op de RB22 aangedraaid, waardoor hij de zilverpijlen wel kan bijhouden. Zelfs Isack Hadjar kan George Russell met gemak voorblijven.

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