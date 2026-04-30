Red Bull F1-auto komt in Miami aan met zeven kilo overgewicht

Wie had ooit gedacht dat een leverancier van suikerige energiedrankjes niet alleen mensen richting overgewicht jaagt, maar ook een Formule 1-bolide heeft met hetzelfde hardnekkige probleem. Zelfs een hele maand vrij om af te vallen heeft nog niet genoeg geholpen, blijkt nu.

Afvalrace

Voordat de Formule 1 aan een onverwachte vakantie begon, stapte de RB22 met naar verluidt ruim 19 kilo overgewicht op de weegschaal. Iets wat de prestaties van de keurig op gewicht zijnde Max Verstappen nogal beperkte. Maar technisch directeur Pierre Waché van Red Bull Racing heeft goed nieuws, want de auto heeft de hele maand zonder eten op de loopband gestaan en is daardoor ruwweg 12 kilo kwijtgeraakt. Hij verwacht dat de auto in Miami 'slechts' zes tot zeven kilo te zwaar is.

Volgens Waché boekte het team vooral gewichtsverlies door onderdelen te vervangen voor lichtere varianten. Blijkbaar is de oplossing voor het verliezen van de laatste paar kilo's niet zo eenvoudig, want het kost nog zeker twee maanden voordat de laatste 6-7 (sorry) kilo's eraf zijn. Waché verwacht de auto op het juiste gewicht te hebben aan de start van de Grand Prix in Oostenrijk of Groot-Brittannië.

Wordt Verstappen er blij van?

Hoeveel impact het gewichtsverlies op de rondetijden van Verstappen en Hadjar zal hebben, zien we dit weekend. Waarbij Red Bull gelijk voor een nieuwe uitdaging staat, want er is slechts één vrije training, al is die wel van anderhalf uur in plaats van zestig minuten. Daarin moet de auto dus met beperkte informatie afgesteld worden op het circuit en klaargestoomd zijn voor de rest van het raceweekend, die deze keer ook een sprintrace omvat.

Wij zijn in ieder geval heel benieuwd naar de houding van Verstappen nadat hij de eerste rondes in de verbeterde auto en onder de aangepaste regels gemaakt heeft.