Red Bull pakt Russell terug waar het pijn doet

Afgelopen weekend had Mercedes-coureur George Russell alle pech van de wereld. En dat hij dat even niet kon verdragen, liet hij weten door met spullen te gooien en z'n auto te mishandelen.

Tijdens de Grand Prix van Canada leek het even een uitermate interessante strijd te worden tussen de twee Mercedes-coureurs Russell en Antonelli. De twee gaven elkaar geen millimeter en besloten dat elke bocht een kans was voor een inhaalactie. Kortom: de twee gaven de kijkers precies wat ze wilden. Maar helaas kwam het racefeest relatief snel tot een einde toen de motor van Russell zichzelf opvrat en de Brit zijn F1-bolide aan de zijkant van de baan moest parkeren.

Borderline something?

Natuurlijk hadden we liever gezien dat Russell zijn gevecht met zijn teamgenoot nog even door had kunnen zetten tot ze elkaar van de baan hadden geramd, maar de manier waarop hij reageert met onnodige woede en een bijna gewelddadig actie door zijn hoofdsteun op het asfalt te werpen en zijn auto met z'n vuisten te slaan, was dan wel weer lachwekkend.

En ook het internet pakte het akkefietje snel op. Russells agressie werd snel gelinkt aan uitspraken die hij eind 2024 had over het gedrag van Max Verstappen: "Whenever anything is not going his way, he lashes out with unnecessary anger and borderline violence". Iets wat Red Bull ook nog niet vergeten was, gezien de hilarische reactie van het team op een post op X.