Red Bull haalt topman van Aston Martin voor belangrijke rol

Nu Max Verstappen zijn hart heeft verpand aan Red Bull Racing moet het Formule 1-team gaan leveren. Met het verdwijnen van Verstappens beste vriend binnen het team, Gianpiero 'GP' Lambiase, is dat een taaie klus. Red Bull kondigt echter wel aan dat het een vervanger heeft binnengehaald voor Lambiase en dat is niet zomaar iemand.

De renstal uit Milton Keynes versterkt de gelederen met Tom McCullough. De ervaren Brit — die overkomt van Aston Martin — stapt begin 2027 in als de nieuwe Head of Racing. Hij is daarmee de directe opvolger van Lambiase, die na jaren van successen de overstap maakt naar concurrent McLaren.

Gianpiero Lambiase is al jaren een van de belangrijkste sterkhouders binnen Red Bull Racing. Als vaste race-engineer van Max Verstappen leidde hij de Nederlander naar zijn wereldtitels, terwijl hij de functie combineerde met die van Head of Racing. Lambiase vertrekt echter na een periode van gardening leave (uiterlijk in 2028) naar McLaren, waar hij aan de slag gaat als Chief Racing Officer.

Tom McWie?

Om die leegte op te vangen, haalt Red Bull met McCullough een zwaargewicht in huis. McCullough werkte ruim een decennium bij Aston Martin (en diens voorgangers Force India en Racing Point) als onder meer Performance Director en brengt meer dan 20 jaar Formule 1-ervaring mee naar de pitmuur van Red Bull.

Red Bull hoopt met het vroegtijdig vastleggen van McCullough de rust en de technische slagkracht te bewaren, zodat Verstappen ook in de toekomst de beste spullen heeft om voor de zeges te vechten.

Wat betekent dit voor Max Verstappen?

Het vertrek van zijn vertrouwde steun en toeverlaat aan de boordradio is uiteraard een aderlating voor Max Verstappen, maar de komst van McCullough schept ook duidelijkheid. Lambiase combineerde de dubbelrol van Head of Racing én race-engineer van Verstappen. Met de komst van McCullough als Head of Racing krijgt de nieuwe Head of Racing de volledige focus op de overkoepelende operationele leiding aan de pitmuur.

Omdat McCullough de managementrol overneemt, zal er een nieuwe stem op de boordradio van Verstappen verschijnen. Het is de stem van Red Bull Racing-veteraan Tom Hart. Die zou op zijn beurt eigenlijk naar Williams gaan. Hoe het precies verlopen is, legt Max Verstappen uit aan Viaplay.

Verstappen: “Ik merkte wel een beetje dat Tom echt wilde blijven, maar dan in een andere rol. Na verloop van tijd, rond Miami geloof ik, begin je het gesprek met: 'Wat zou je ervan vinden als…', in die trant. Ik merkte toen al dat hij er enthousiast over was. En uiteindelijk waren er natuurlijk ook meerdere gesprekken met het team, want er moet een gesprek plaatsvinden tussen Red Bull en Williams. Daar ben ik natuurlijk niet bij betrokken. Het is geweldig dat hij blijft. Dus ja… Nu moeten we kijken wat het juiste moment is om Tom wat meer bij het team te betrekken.”

Red Bull werd een tijdje gezien als een emmer met grote gaten erin, zoveel liep er weg. Nu laat het raceteam zien dat het ook andersom werkt. Eerder trok de renstal Mercedes-talentenjager Gwen Lagrue aan.

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