Red Bull hakt knoop door: dit is de teamgenoot van Verstappen dit weekend

Terwijl Max Verstappen naar het podium reed in Monza kwam zijn invalteamgenoot Liam Lawson niet verder dan P14. Zijn 0-puntenfinish heeft zo zijn redenen, maar toch is het een domper. Gelukkig voor Lawson krijgt hij nog een poging bij de hoofdmacht.

Red Bull Racing heeft gisteren bekendgemaakt dat Lawson ook dit raceweekend in Madrid voor het team gaat racen. De vaste rijder Isack Hadjar is nog steeds aan het herstellen van zijn polsblessure. Kennelijk is de pijn nog zo hevig dat Red Bull al op maandagavond zeker weet dat Hadjar niet gaat rijden.

En dus mag Lawson weer aantreden. Zijn tegenvallende resultaat in Monza begon al op zaterdag. Tijdens de kwalificatie had Lawson naar eigen zeggen niet een keer een slipstream. Daardoor strandde hij in Q2. Vervolgens liep hij tijdens de race schade aan de voorvleugel op, die zo hevig was dat hij een nieuwe neus nodig had.

Pijnlijke statistiek voor Lawson

Liam Lawson gaat bij de GP van Spanje zijn derde race rijden voor Red Bull Racing dit jaar. Het is niet zijn derde RBR-race in zijn carrière: in 2025 begon Lawson als vaste coureur naast Verstappen. Al na twee GP’s vond de teamleiding het genoeg en degradeerde Lawson naar VCARB om ruimte te maken voor Tsunoda, die het niet veel beter deed overigens. Nu heeft Lawson na de Spaanse GP dus meer races voor Red Bull Racing gereden als invaller dan als vaste coureur. Auw…

De tijdelijke aanstelling van Lawson bij Red Bull betekent ook weer een kans voor Yuki Tsunoda. Hij reed een onopvallende race, maar eindigde toch als tiende en pakte daarmee dus een punt voor Racing Bulls. Een extra optreden van Tsunoda, daar ben jij ook niet op tegen toch?