Red Bull hakt knoop door over toekomst van Liam Lawson

In de wereld van Formule 1 weet je het tegenwoordig nooit. De ene week ben je een held, de volgende week mag je je spullen pakken. Ook Liam Lawson moest de afgelopen maanden vrezen voor zijn toekomst in de Formule 1. Een talent uit het Red Bull-juniorprogramma stond namelijk al te springen om zijn plekje over te nemen. Toch denkt Racing Bulls daar anders over.

Lawson mag nog een jaartje blijven

De kogel is dan toch echt door de kerk. Liam Lawson en Arvid Lindblad mogen nog een jaartje voor Racing Bulls rijden. Beide coureurs hebben hun contract verlengd, en dus heeft het team volgend seizoen dezelfde gezichten.

Vooral Lawson zal hier erg blij mee zijn. Er werd namelijk al langer over de Nieuw-Zeelander gespeculeerd dat hij zou worden vervangen door Red Bull-junior Nikola Tsolov, die onlangs zijn debuut maakte tijdens een vrije training voor Racing Bulls. Teambaas Alan Permane liet niet veel los en zei het team goed na wilde denken over wat de beste keuze zou zijn.

Uiteindelijk heeft Lawson zijn zitje dus weten te houden. Dat heeft hij vooral te danken aan zijn afgelopen prestaties. Tijdens de Grand Prix van São Paulo startte hij als derde en eindigde hij als zevende. Daarmee kwam zijn puntentotaal op 89. In vijf Grands Prix eindigde hij maar liefst vier keer op die zevende plaats.

Ook Lindblad mag blijven

Ook teamgenoot Arvid Lindblad mag blijven. De Brit is bezig aan zijn eerste seizoen in de Formule 1 en heeft daarin 38 punten weten te verzamelen. Blijkbaar heeft hij met die prestaties voldoende indruk weten te maken om ook in 2027 nog voor het team te mogen rijden. Voor een rookie is dat helemaal niet verkeerd.

De twee coureurs helpen Racing Bulls zelfs aan een vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Als het team die positie vast weet te houden, dan wordt dat het beste resultaat dat het team ooit heeft gehaald. Teambaas Permane is dan ook tevreden met de combinatie van ervaring en ambitie.

Met de bevestiging van Racing Bulls zijn er nog maar een paar vraagtekens op de grid van 2027. Bij Haas is er nog geen definitieve contractaankondiging voor Oliver Bearman, hoewel beide partijen graag met elkaar verder willen. Bij Cadillac is vooral de toekomst van Sergio Perez alweer nog niet helemaal zeker. De stoelendans is dus nog niet helemaal voorbij.

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