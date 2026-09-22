Red Bull maakt teamgenoot Verstappen in Bakoe bekend

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Bij Red Bull is het de afgelopen races een beetje alsof ze de stoelendans opnieuw hebben uitgevonden. De ene coureur zit ineens bij het hoofdteam, de andere moet opschuiven en ondertussen staat er iemand reserve. Maar voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op zaterdag wordt de puzzel eindelijk weer teruggelegd zoals hij oorspronkelijk bedoeld was.

Hadjar pakt zijn stoel terug

Hadjar liep tijdens de zomerstop een vervelende polsblessure op tijdens een training en moest daardoor helaas de races in Zandvoort, Monza en op de nieuwe Madring missen. Zijn laatste Grand Prix reed hij in Hongarije. Inmiddels heeft de Fransman zijn revalidatie met vlag en wimpel afgerond en is hij fit verklaard voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Hoera!

Daar mag hij dus weer plaatsnemen naast Max Verstappen.

Voor Hadjar is dat uiteraard goed nieuws. Voor de mensen die de afgelopen races probeerden bij te houden wie nou precies in welke Red Bull zat, waarschijnlijk ook. Want Red Bull heeft de afgelopen weken aardig wat geschoven met zijn coureurs.

Lawson mag weer terug

Liam Lawson werd tijdelijk vanuit Racing Bulls naar het hoofdteam gehaald om Hadjar te vervangen. Daarmee schoof Yuki Tsunoda weer terug naar zijn rol als reservecoureur.

Lawson krijgt dus weer een retourtje Racing Bulls cadeau. Zijn tijdelijke promotie naar het grote team zit erop en hij mag weer terug naar zijn oorspronkelijke werkgever.

Dat klinkt misschien alsof Lawson drie races lang voor spek en bonen heeft meegedaan, maar dat valt allemaal wel mee. De Nieuw-Zeelander reed zich in Zandvoort naar de zevende plaats en leverde volgens Red Bull een waardevolle bijdrage tijdens zijn tijdelijke invalbeurt.

Toch moet hij zijn plekje weer afstaan. De Formule 1 kent zoals we allemaal weten weinig sentiment.

Meteen naar Bakoe

Hadjar hoeft bovendien niet rustig in te rijden. Zijn rentree vindt plaats tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Vanwege Remembrance Day op 27 september wordt er al donderdag getraind, volgt de kwalificatie op vrijdag en staat de race dus op zaterdag gepland.

Dat betekent dat Hadjar meteen lekker vol aan de bak mag.

Red Bull heeft daarmee voorlopig zijn oorspronkelijke 2026-bezetting weer terug: Max Verstappen en Isack Hadjar. Lawson gaat terug naar Racing Bulls en Tsunoda neemt weer plaats op de reservebank.

De stoelendans is dus voorbij.

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