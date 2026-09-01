Max Verstappen krijgt er een nieuwe taak bij bij Red Bull

Nog niet zo lang geleden kregen we dan eindelijk het nieuws dat Max Verstappen voorlopig gewoon lekker bij Red Bull blijft, en daar zijn ze in Milton Keynes natuurlijk hartstikke blij mee. Niet alleen omdat het best handig kan zijn om een viervoudig wereldkampioen in je auto te hebben, maar ook omdat Max blijkbaar nóg een functie binnen het bedrijf krijgt. Volgens RacingNews 365 mag hij naast rijden, onofficieel ook de afdeling recruitment versterken.

Solliciteren? Max zit hier ook

Red Bull heeft de afgelopen jaren best wat belangrijke figuren zien vertrekken. Dat is natuurlijk hartstikke vervelend, want een Formule 1-auto bouw je niet even met een paar handige gasten, een kratje pils, een gereedschapskoffertje en een paar YouTube-tutorials.

Precies om die reden moeten er dus wat nieuwe handige Harries worden gevonden. En volgens teambaas Laurent Mekies helpt het nogal dat Max Verstappen zich langdurig aan het team heeft verbonden.

Want stel, jij bent een briljante engineer en je kunt kiezen uit allerlei verschillende Formule 1-teams. Dan klinkt “kom bij ons werken, en misschien mag je ooit een diffuser ontwerpen” toch net iets minder leuk dan “kom gewoon bij ons werken en probeer Max Verstappen aan zijn volgende wereldtitel te helpen.” Eigenlijk best een prima vacaturetekst toch?

Max kan niet alles zelf doen

Natuurlijk heeft Red Bull met alleen Max geen 100% garantie op succes. Hoe insane goed Max ook is, zelfs hij kan niet tijdens de vrije training uitstappen om even snel een nieuwe vloer onder zijn RB te schroeven. Red Bull moet dus gewoon zorgen dat er genoeg technisch talent binnenkomt én vooral ook blijft. Zeker nu de Formule 1 op het technische vlak weer een compleet nieuw tijdperk ingaat.

Volgens Mekies zorgt Verstappens langdurige aanwezigheid daarbij wel voor stabiliteit. Ingenieurs weten dat ze niet bij een team komen werken waarvan de grootste ster volgende week ineens met een Mercedes-petje op Instagram staat. In theorie natuurlijk. Want Formule 1 blijft altijd Formule 1.

De beste recruiter rijdt zelf rondjes

Het mooie is dat Verstappen waarschijnlijk helemaal niet hoeft te bellen met potentiële nieuwe werknemers. Hij hoeft ook geen vacatures op LinkedIn te plaatsen en ook geen inspirerende bedrijfsfilmpjes op te nemen waarin iemand zegt dat Red Bull “één grote familie” is. Nee, Max moet vooral gewoon Max zijn.

Een van de beste coureurs van zijn generatie, iemand die duidelijk maakt dat hij nog jarenlang alles wil geven en een naam die iedere engineer op aarde kent. Als jij als technisch genie de kans krijgt om een auto sneller te maken voor Max Verstappen, dan is dat toch wel wat spannender dan nóg een spreadsheet over de luchtweerstand invullen bij een random ander team.

Dus ja, Red Bull heeft inderdaad zijn stercoureur behouden. Maar misschien hebben ze met dat contract stiekem nog iets veel waardevollers binnengehaald: een wandelende vacaturecampagne.

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