‘’Red Bull heeft opvolger Max Verstappen al in het vizier’’

Eindelijk konden we het afgelopen week weer even over het racen hebben in de Formule 1. Helaas moeten we nu weer twee weken teren op het hele circus om de raceklasse heen. Zo vertellen bronnen uit de F1-paddock dat Red Bull alvast voorsorteert op een vertrek van Max Verstappen.

‘’Volgens bronnen uit de paddock’’, da’s altijd gevaarlijk. Wat zeggen die mannen in lange regenjassen dan? Red Bull Racing zou Oscar Piastri hebben aangewezen als de ideale opvolger van Max Verstappen. RBR-teambaas Laurent Mekies en Red Bull-sportbaas Oliver Mintzlaff zouden al gesproken hebben over het tijdperk na Verstappen en een plan hebben. Isack Hadjar zou hierin de tweede viool blijven spelen terwijl Piastri ook achter de schermen de technische en commerciële rol van Verstappen moet overnemen.

Extra spicy!

Wat zou een overstap van Piastri naar Red Bull extra apart maken? Nou, Piastri wordt gemanaged door ex-F1-coureur Mark Webber. Die is nou niet bepaald op een lekkere manier behandeld. Hij werd tot tweede coureur gebombardeerd naast Vettel en was het daar alles behalve mee eens.

Het is niet voor het eerst dat Piastri in contact wordt gebracht met Red Bull door de media. In 2025 schreef de Italiaanse media al over gesprekken tussen Webber en Red Bull. Destijds zou de manager ook met Ferrari praten over een racestoeltje.

Realistisch?

Kijk je theoretisch naar deze kwestie, dan zou je het gerucht kunnen verwijzen naar het rijk der fabelen. Verstappen heeft gewoon nog een contract tot 2028, maar ook Piastri heeft gewoon nog een werkovereenkomst. Eind 2025 werd zijn contract ‘’voor meerdere jaren’’ verlengd. Hij rijdt dus in ieder geval in 2026 en 2027 bij McLaren. Maar dat is maar de theorie. In de Formule 1 is een contract niet altijd waterdicht, zowel voor de coureur als voor het team. Vraag dat maar aan Giedo van der Garde of wijlen Eddie Jordan.

‘’De wisseltruc’’

Wat natuurlijk ook nog zou kunnen, is dat Verstappen zijn woord houdt en met Lambiase meegaat naar McLaren. In dat geval kan Piastri weer naar Red Bull. Dit idee werd geopperd door Juan Pablo Montoya, al heeft die wel meer waanbeelden.

Wat denk jij: moet Red Bull voor Piastri gaan als Verstappen vertrekt?