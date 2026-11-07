Red Bull gaat een hoop dingen veranderen voor Verstappen

De oefensessie in Brazilië liepen nu niet bepaald geweldig voor Max Verstappen en de zijnen. De Limburger klaagt al maanden over zijn auto en de manier waarop deze schakelt, maar dit weekend ontpopte hij zich zelfs tot een versnellingsbakfluisteraar. Kortom, tijd om in te grijpen.

Tijdens de eerste twee oefensessies van dit weekend was Max Verstappen weer eens niet tevreden over de manier waarop zijn RB22 zich gedroeg. Naast het aanhoudende probleem met schakelen, begon hij nu ook daadwerkelijk te zweten. Het sturen in de auto ging volgens hem zo zwaar. dat zijn rondes rijden veranderde in een 'workout'. Dat moet je natuurlijk niet willen.

Goed nieuws: de RB22 is probleemloos

Na de sessies ging Head of Race Strategy Hannah Schmitz van Red Bull inhoudelijk in op de problemen en hoe ze verwachten deze voor de kwalificatie al opgelost te hebben. "Ik denk dat we de rest van het weekend een ander stuur zullen gebruiken, en we bekijken momenteel een aantal aanpassingen aan de kant van Max. Er zijn een aantal zaken waar hij niet tevreden over was, maar we weten precies wat die zijn, en het zijn allemaal zaken waar we aan kunnen werken en die we kunnen verbeteren."

Hoewel de ontwikkeling van de RB22 al weken stilligt, zegt Schmitz dat er nog steeds aanzienlijke ruimte is om de auto sneller te maken. "Ik denk dat er nog veel te winnen valt, en wat de rondetijden betreft zijn we natuurlijk nog steeds behoorlijk competitief ten opzichte van de rest. Aangezien er dus nog behoorlijk wat potentieel in de auto zit, ziet het er optimistisch uit voor de rest van het weekend."

Het had geen zin meer

Daarbij is het nog wel de vraag of het team voldoende data heeft kunnen inwinnen voor de rest van het weekend. Verstappen stapte namelijk al ruim voor het einde van FP2 uit zijn auto. Dat is natuurlijk nooit een goed teken als je problemen probeert te identificeren en op te lossen. "Op de langere runs bleef de auto gewoon erg inconsistent. Daardoor hadden we het gevoel dat het niet langer nuttig was. We kregen niet de gegevens die we nodig hadden", legt Verstappen uit na de oefensessie.

Voor het team was het dus kiezen of delen. Doorgaan met nutteloze informatie, of direct aan de oplossingen gaan werken. Dat laatste leek verstandiger. "We wisten precies waar we naar wilden kijken en wat we van de ene op de andere dag wilden veranderen, dus zijn we daar meteen mee aan de slag gegaan."

Overigens houdt het ook in dat Hadjar's auto onder handen wordt genomen. Volgens Schmitz klaagt hij ook over oplosbare problemen. "Beide coureurs hebben dingen die ze van de ene op de andere dag willen onderzoeken en veranderen, maar in zekere zin is dat juist een goede zaak. Dat betekent dat we weten wat er met de auto aan de hand is en waar we iets aan kunnen doen, en dat er veel potentieel en optimisme is voor de rest van het weekend."

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