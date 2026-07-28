Red Bull heeft Verstappen nieuw meerjarig contract aangeboden, maar is een catch

We hebben het al maanden over mogelijk een van de grootste transfers in de geschiedenis van de Formule 1, maar komt die er wel? Nu de deuren voor Verstappen bij alle andere teams dicht lijken, denkt Red Bull schijnbaar alle kaarten in handen te hebben. En het team speelt die ook, want het zou om tafel zitten met Verstappen over een nieuw contract.

Gesprekken met teambaas Toto Wolff van Mercedes, overleggen met de top van McLaren en zelfs opties om bij Ferrari in te stappen. Alles passeerde de revue, maar meer dan geruchten bleken het niet te zijn. Mogelijk allemaal pressiemiddelen om Red Bull te forceren om een betere auto neer te zetten of om met een beter contract voor de aankomende jaren over de brug te komen. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn, want de Duitse krant Bild zegt alles te weten van het contract wat de Oostenrijkse renstal de Limburgse coureur heeft aangeboden.

Openbreken van het huidige contract

Het contract gaat niet zomaar om een verlenging, het moet het huidige contract openbreken en verstappen zonder ontsnappingsclausule tot en met 2029 aan het team moet verbinden. Daartegenover staat dan wel dat het basissalaris van Max, dat nu een schamele 65 miljoen euro zou moeten zijn, aanzienlijk omhoog gaat. Hoe hoog? Dat weet het alleswetende Bild helaas ook niet.

Het weet wel waarom er radiostilte vanuit het team van Verstappen is: het contract zou al weken geleden aangeboden zijn. En daarbij gaat het niet om het eerdere gerucht van de poging tot afkoop van de exitclausule. Die zou volgens Bild nooit bestaan hebben. De stilte vanuit zowel Red Bull als Verstappen zou vooral het gevolg zijn van een aanhoudend over en weer tussen de twee.

Timing is niet meer dan logisch

De timing van het aanbieden van een nieuw contract is niet heel vreemd. Verstappen kan tot ergens oktober namelijk gebruikmaken van een ontsnappingsclausule dat is ingebouwd in zijn huidige contract. Het is Red Bull er alles aan gelegen om ervoor te zorgen dat de Nederlander het team niet verlaat. Ze verliezen daarmee niet enkel een enorm talent, maar ook nog eens een belangrijke sensor voor het team.

Dit weekend benadrukte teambaas Laurent Mekies dat Verstappen een essentieel deel is van het team. De viervoudig wereldkampioen heeft zoveel gevoel voor de auto dat hij eerder dan de technische sensoren voelt wat er mis is met de auto. Red Bull kon daardoor bijvoorbeeld problemen met het stuurhuis al verhelpen voordat de technici er überhaupt vanaf wisten. Mekies claimt dan ook dat "hij de drijvende kracht achter de successen van dit team" is.

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