Red Bull rooft nieuwe Helmut Marko weg bij Mercedes

Red Bull Racing wordt er de laatste tijd veel van dat het alleen maar belangrijk personeel laat gaan en er niks voor in de plaats komt. De waarheid: er komen wel mensen voor terug, maar dat is vaak niet interessant genoeg om op te pakken voor mijn collega-journalisten en ik. Nu zijn de rollen eens omgedraaid.

Volgens verschillende media zoals de BBC en The Race heeft Red Bull beet. De talentenscout van Mercedes genaamd Gwen Lagrue zou de overstap maken van de leider in de kampioenschappen naar het team van Verstappen. En die Lagrue, die heeft een interessant CV.

Wie is de nieuwe Helmut Marko van Red Bull?

Gwen Lagrue is geen onbekende in de autosportwereld, al opereerde hij jarenlang voornamelijk buiten het zicht van de camera's. Zijn avontuur in de talentenjacht begon bij Gravity Sport Management (destijds verbonden aan het Lotus/Renault F1-team). Daar begeleidde hij beginnende kartertalenten, onder wie een jonge Fransman genaamd Esteban Ocon.

Toen Mercedes-teambaas Toto Wolff in 2016 besloot om de talentenopleiding van de Silver Arrows serieuzer aan te pakken, haalde hij Lagrue binnen als Driver Development Advisor. Het bleek een gouden greep. Onder diens leiding tekende naast Ocon ook onder andere Frederic Vesti, Doriane Pin, George Russell en Kimi Antonelli bij Mercedes.

Toto Wolff bevestigt dat er onderhandelingen lopen tussen Mercedes en Red Bull om Lagrue vroegtijdig uit zijn doorlopende contract te laten vertrekken. "Gwen heeft bij ons een fantastisch team opgebouwd van zo'n zeven tot negen mensen die het juniorprogramma draaiende houden. We zijn in gesprek met Gwen over de toekomst, maar er is formeel nog niets definitief afgerond. Met de recente promotie van Bradley Lord tot deputy team principal moeten we de taken voor de toekomst opnieuw vormgeven."

Het nieuwe RB-talent

Volgens de F1-media is Lagrue echter wel al akkoord gegaan met een contract bij Red Bull. Zijn taak wordt het om de volgende Max Verstappen te spotten en aan RB te verbinden. De laatste jaren droogde de directe lijn van eigen supertalenten richting het F1-team enigszins op. Ja, er rijden genoeg Red Bull-opgeleide coureurs in de F1, maar van een echte topper zoals Verstappen of Antonelli is het nog niet gekomen.

Ik ben benieuwd of Largue diegene wel krijgt gevonden. Wellicht dat Verstappen al voorzetje heeft gegeven met zijn aanstelling van een 15-jarige Belg .

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