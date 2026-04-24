Red Bull aapt Macarena-vleugel van Ferrari schaamteloos na!

De Formule 1 is een sport voor de slimste automonteurs ter wereld die allerlei inventieve manieren vinden om de raceauto’s nog sneller te maken. Aan alles wordt gedacht. Maar soms kan het ook zo simpel zijn als afkijken in een klaslokaal. Dat bewijst Red Bull.

De werkgever van Max Verstappen zette gisteren een filmdag op Silverstone in om wat met de F1-auto te kunnen rijden op demobanden. Hierbij worden natuurlijk wat leuke shots van de auto gemaakt, maar eigenlijk is zo’n filmdag voor wat anders bedoeld: het uittesten van updates in de praktijk.

Zo ook bij Red Bull. Het team heeft de grote F1-pauze benut om een groot updatepakket op stelten te brengen. Op gelekte beelden van de vernieuwde RB22 zien experts een nieuwe vloer, sidepods en nieuwe voorvleugel. De meest opvallende aanpassing kan iedereen goed zien.

Op één van de beelden is de raceauto van Max Verstappen te zien met zijn achtervleugel open. Hierbij is het flapje niet omhoog gegaan, maar is helemaal doorgedraaid. Precies zoals Ferrari deed! Is het systeem dan helemaal gekopieerd en geplakt? Nee, want bij Red Bull zit het mechanisme om de vleugel te draaien nog in het midden van de vleugel terwijl die van Ferrari van meerdere verborgen actuatoren gebruik maakt.

Even goed is het opmerkelijk dat Red Bull de Macarena-achtervleugel uitprobeert. Ferrari testte het concept een aantal keer tijdens de testdagen en bij wat trainingssessies, maar racete er nog nooit mee. Misschien lukt het Red Bull wel om het systeem aan de praat te krijgen en er en voordeeltje uit te halen.

Bron: Pitandponder/Instagram