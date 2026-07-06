Red Bull legt uit waarom het niet naar Verstappen luistert

Na de Grand Prix van afgelopen weekend was Max Verstappen allerminst tevreden met zijn team. Volgens recente berichten zou het zelfs zo ver zijn gekomen dat de Limburger het gevoel heeft dat zijn team al weken lang niet meer naar hem luistert en dat daardoor de prestaties achterblijven. De crash door de niet functionerende achtervleugel op Silverstone, lijkt de druppel die de emmer deed overlopen. Verstappen wist namelijk niet hoe snel hij weg moest gaan na afloop van de race en gaf daarbij aan voorlopig even afstand te nemen van het team.

Het ging afgelopen weekend niet alleen over de vleugel, maar ook over het punt dat Verstappen al aanvoelde dat er problemen met de motor waren. Hij miste onder meer topsnelheid, waardoor hij zelfs moeite had om voor te blijven op teamgenoot Isack Hadjar. Verstappens oplossing was even simpel als doeltreffend: vervang het blok voor de race en start uit de pitstraat. Maar daar gaf Red Bull geen gehoor op. Waarom niet? Dat legt teambaas Laurent Mekies nu uit.

Fransman weet het beter

Volgens de Fransman was het team het met Verstappen eens dat de balans in de auto ver te zoeken na de kwalificatiesessies. Maar toch koos team ervoor om met de bekende problemen te starten, omdat het dacht dat het een beter resultaat zou opleveren in de race. "We wisten dat het onprettig zou worden om met de problematische balans te racen, maar we dachten dat dit een beter resultaat zou opleveren dan vanuit de pits starten met een betere afstelling", zegt Mekies tegen de media.

"We reden met dezelfde beperkingen die we al kenden. Ik weet niet zeker of we, voordat de vleugel problemen gaf, op de derde positie hadden kunnen komen als we vanuit de pits waren gestart".

Mekies claimt dat de keuze voor het starten op de grid zonder aanpassingen besproken is met Verstappen. Ook geeft hij aan dat hij de denkrichting van de Nederlander begrijpt, omdat hij degene is die de auto moet rijden. Hoewel we nu wel een beetje kunnen indenken hoe dat gesprek gegaan is, probeert de teambaas nog een positieve spin aan het hele verhaal te geven: "Maar we hebben wel belangrijke lessen geleerd."

'Beste sensor in de auto'

Of dat ook betekent dat Red Bull, na klaarblijkelijk weken niet geluisterd te hebben naar de viervoudig wereldkampioen, dat vanaf de volgende race in Spa wel gaat doen? Dat weten we nog niet. Of het slim is? Dat kunnen we wel stellen. Red Bull geeft immers al jaren aan dat Max 'de belangrijkste sensor in de auto' is.

Wat we ook weten is dat de situatie achter de schermen bij Red Bull allerminst op rolletjes loopt. Verstappen heeft tot dusver nog geen woord losgelaten over zijn toekomst bij het team. Ondertussen zouden de technici niet alle data meer delen met Gianpiero Lambiase, de race-engineer van Verstappen, omdat deze overstapt naar McLaren en Red Bull probeert te voorkomen dat gevoelige informatie met hem meegaat.

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