Red Bull maakt nauwelijks nog een geheim van Hadjars toekomst

Wie naast Max Verstappen plaatsneemt, heeft het de afgelopen jaren eigenlijk niet zo lang uitgehouden. De tweede Red Bull is zo'n beetje de moeilijkste baan in de Formule 1 geworden. Toch lijkt er eindelijk iemand te zijn die niet na een paar races alweer met een doos vol spulletjes richting de uitgang hoeft.

Logische beslissing

Dat Isack Hadjar ook volgend seizoen voor Red Bull rijdt, is nog niet officieel aangekondigd. Maar als je tussen de regels van teambaas Laurent Mekies door leest, lijkt de uitkomst al vast te staan. Hadjar beschikt over een contract dat jaarlijks wordt geëvalueerd, maar Mekies liet na de Grand Prix van Hongarije vrij weinig ruimte voor twijfel.

Volgens de Fransman is het "goed nieuws" dat Red Bull voor het eerst in lange tijd weer over een sterke tweede coureur beschikt. Daarbij wees hij niet alleen op de mooie prestaties van Hadjar, maar ook op de ontwikkeling die de 21-jarige Fransman dit seizoen heeft doorgemaakt dankzij het team én Max Verstappen.

Mekies sprak niet letterlijk uit dat Hadjar mag blijven, maar zijn woorden waren veelzeggend. "Iedereen kan zien dat Isack het uitstekend doet. We zullen een logische beslissing nemen."

En die logische beslissing lijkt vrij eenvoudig. Hadjar eindigde zondag als zesde in Hongarije en zorgt er volgens Mekies voor dat beide Red Bulls weer dichter bij elkaar rijden. En dat is precies waar het team vooraf op hoopte.

Een zeldzaamheid bij Red Bull

Dat klinkt misschien als een open deur, maar voor Red Bull is het echt best uniek. Sinds Sergio Pérez zijn topvorm hopeloos verloor, wisselde het team meerdere keren van tweede coureur. Liam Lawson, Yuki Tsunoda en anderen kregen hun kans, maar niemand wist Verstappen structureel te ondersteunen.

Hadjar lijkt daar dus wel verandering in te brengen. Opvallend genoeg is daarmee de toekomst van de jonge Fransman momenteel een stuk minder onzeker dan die van Verstappen zelf. Over Max wordt nog altijd gespeculeerd, terwijl Mekies de deur voor Hadjar eigenlijk al wagenwijd heeft opengezet.

Via: De Telegraaf

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