Officieel: dit is in 2027 de teamgenoot van Max Verstappen

Na lang wikken, wegen en gesprekken met de concurrentie hakte Max Verstappen de knoop door: hij gaat toch nog door bij Red Bull Racing. Vandaag weet de Nederlander ook wie zijn teamgenoot is in 2027: Isack Hadjar.

Red Bull Racing maakt het nieuws bekend als het completeren van de coureursopstelling voor 2027. Wat zegt dat ons? Nou, dat Red Bull het contract van de jonge Fransman met maar één jaar verlengt. Hadjar presteert echter naar behoren (tenminste, als hij niet zijn pols blesseert met boksen). Toch houdt Red Bull het maar bij een jaar, mogelijk om een optie te houden op F2-talent Nikola Tsolov.

Reacties op de contractverlenging

Zoals dat gaat, geven de teambaas en coureur in kwestie een vrolijke reactie in het persbericht. Laurent Mekies zegt bijvoorbeeld: “Al vanaf dat eerste weekend in Melbourne was te zien dat hij de overstap met opmerkelijke kalmte wist te maken en zijn plaats in deze stoel had verdiend. De periode sinds zijn blessure is moeilijk geweest voor Isack, maar deze contractverlenging bewijst hoezeer wij in hem geloven en wij kunnen niet wachten om hem weer op het circuit te zien. We willen dit seizoen nog veel bereiken, maar het is een geweldig gevoel om te weten dat de coureurs, ingenieurs en iedereen in de fabriek allemaal dezelfde kant opgaan, toegewijd en als één team.”

Hadjar zelf is natuurlijk ook blij: “Ik kwam acht maanden geleden bij dit team en begreep meteen de omvang en de ambitie van deze organisatie. Er werken zoveel getalenteerde mensen in de fabriek, en u beseft wat een voorrecht het is om voor zo’n ongelooflijk team te rijden, samen met een viervoudig wereldkampioen als Max.” En nu maar hopen voor hem dat Red Bull in 2027 weer mee kan doen om de overwinning.

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