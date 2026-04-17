Red Bull Racing slaat terug met nieuw kopstuk in de F1

Als voetbalsupporters die bij een 0-3 stand in de 88e minuut het stadion vroegtijdig verlaten, loopt de ene na de andere knappe kop weg bij het Formule 1-team Red Bull Racing. Nu antwoordt RB op de vertrekken.

Sinds het ontslag van Horner nam Red Bull afscheid van motorsportadviseur Helmut Marko, sportief directeur Jonathan Wheatley, hoofdingenieur Rob Marshall, hoofd racestrategie Will Courtenay, hoofdontwerper Craig Skinner en straks ook Gianpiero Lambiase. En dan hangt ook nog eens het afscheid van hoofdstrateeg Hannah Schmitz in de lucht. Daarom is het tijd voor wat veranderingen binnen het team.

Het team stuurt vandaag een persbericht de wereld in waarin het ‘’een aantal organisatorische aanpassingen binnen de technische afdeling’’ deelt. Zo wordt er intern geschoven met de pionnen en komt er ook een nieuwe kracht bij.

Ben Waterhouse

Red Bull zegt: ‘’Met onmiddellijke ingang neemt Ben Waterhouse een uitgebreidere leidinggevende rol op zich als Chief Performance and Design Engineer, met ‘overkoepelende verantwoordelijkheid’ voor ontwerp en voertuigprestaties – en rapporteert hij aan technisch directeur Pierre Wache.’’

Waterhouse (l) naast Mekies (midden) en Waché (r)

Waterhouse zit sinds 2014 bij Red Bull en werd in 2017 het hoofd Performance Engineering. Het doel van de uitgebreidere rol is het dichterbij elkaar brengen van de ontwerp- en performance-afdeling. Tevens moet dit ‘’de ontwikkeling van concurrerende, hoogwaardige oplossingen versnellen’’, volgens Red Bull.

De nieuweling

Naast de nieuwe taakomschrijving van Waterhouse krijgt Max Verstappen ook een nieuwe collega: Andrea Landi. Hij komt te werken als Head of Performance en rapporteert aan Waterhouse. Landi was eerder werkzaam als adjunct-hoofd car performance bij Ferrari en als adjunct-technisch directeur bij Racing Bulls. Het is dus een toevoeging om de auto beter te maken, niet het organisatorisch vermogen van RB.

"Deze veranderingen ondersteunen de technische ambities van het team op de lange termijn en weerspiegelen de voortdurende focus op het ontwikkelen van intern talent en het aantrekken van toonaangevende expertise uit de hele sport’’, schrijft Red Bull. Nu nog zorgen dat dat ‘intern talent’ ook binnenboord blijft.