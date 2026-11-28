De Formule 1 is in tien jaar enorm uitgegroeid tot een wereldwijde geldmachine. Veel groter dan het al was. Sinds Liberty Media de sport overnam, steeg de geschatte waarde van zo’n 8 miljard dollar naar ongeveer 21 miljard. Ook de teams zijn miljarden waard. Red Bull Racing, waar Max Verstappen in 2016 aansloot, zou nu 5,6 miljard dollar waard zijn. Dat is bijna tien keer zoveel als destijds.

Dat zijn cijfers waar aandeelhouders warm van worden. Toch botst de commerciële groei soms met wat coureurs en fans willen, daarover bericht de Telegraaf . Verstappen heeft zich in het verleden uitgesproken tegen een overvolle kalender, extra showelementen en de huidige motoren. Tegelijk begrijpt hij naar eigen zeggen dat Liberty Media de sport zakelijk wil ontwikkelen. F1-baas Stefano Domenicali moet die belangen bij elkaar houden.

Miljarden voor de teams

De waarderingen van de teams, gepubliceerd door Sportico, laten zien hoe hard de markt is gegroeid. Ferrari voert de lijst aan met een geschatte waarde van 8,2 miljard dollar. Mercedes volgt met 7,75 miljard, McLaren staat op 6,3 miljard en Red Bull Racing op 5,6 miljard. In 2016 werd Red Bull nog op circa 620 miljoen dollar gewaardeerd.

Ook de verkoop van een belang in Mercedes illustreert de nieuwe verhoudingen. Teambaas Toto Wolff verkocht vorig jaar ongeveer vijf procent aan investeerder George Kurtz. Dat zou zo’n 300 miljoen dollar hebben opgeleverd.

Een belangrijke reden is de groei van de inkomstenbronnen. Netflix-serie Drive to Survive trok nieuwe fans, sponsors betalen meer en organisatoren leggen hogere bedragen neer om een Grand Prix te mogen organiseren. De Verenigde Staten is een belangrijke groeimarkt, net als het Midden-Oosten.

Meer races, meer druk

De rekening van die expansie wordt niet alleen in dollars betaald. De kalender telt 24 races, met geregeld drie raceweekenden achter elkaar. Voor monteurs betekent dat een fors hogere werkdruk. Circuits als Spa-Francorchamps moeten plaatsmaken voor een roulatieschema, terwijl nieuwe locaties en raceshows ruimte krijgen.

De organisatie wijst op volle tribunes en groeiende belangstelling. Tot en met Las Vegas waren de races dit seizoen uitverkocht. In de VS zouden 53 miljoen fans wonen, van wie 44 procent jonger is dan 35. Maar belangstelling vertaalt zich niet automatisch in grote tv-aantallen. De Amerikaanse uitzending van Las Vegas trok vorig jaar 1,5 miljoen kijkers op ESPN.

Houdbaarheid

De grote vraag is hoe de Formule 1 weet te groeien en wat de houdbaarheid is van die groei. De coureurs vertolken een hoofdrol. Je hebt smaakmakers als Max Verstappen nodig om de show draaiende te houden. Coureurs met een randje of een spraakmakende persoonlijkheid maken de sport. Namen als Niki Lauda, James Hunt, Michael Schumacher en Ayrton Senna zijn voor iedereen bekend en onlosmakelijk verbonden aan de F1. De vraag is wie het stokje van Max zal overnemen over een X aantal jaren. Jij een idee?