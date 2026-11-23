George Russell zal wel al wat spijt hebben van zijn uitspraken tijdens het afgelopen raceweekend. Verstappen zette zijn Britse tegenpool eerst op de baan en daarna ook in de pers te kakken. Red Bull Racing gaat op sociale media gezellig mee in de anti-Russell-campagne van Verstappen.

De vete van afgelopen weekend begon na de derde vrije training . Russell greep het moment aan om wat vuile Verstappen-was buiten te hangen. Tijdens de Grand Prix speelden Russell en Verstappen bijna de hele race lang een kat-en-muis-spel om te leiding. Tekenend voor het slechte seizoen van Russell trekt hij ook in Las Vegas aan het kortste eind. Hij crasht, wat Verstappen in zijn achteruitkijkspiegel ziet gebeuren. De Nederlander gooit de boordradio open en lacht zijn concurrent uit. Vervolgens haalt deze keer Verstappen uit naar Russell tegenover de F1-journalisten.

Wie zien wat je doet, Red Bull

Verstappens raceteam Red Bull pakt het op social media wat subtieler aan. Op een video op Instagram zien we een juichende Verstappen die vervolgens naar zijn team komt gesprint om het feestje met zijn collega’s te vieren. Red Bull Racing schrijft er de volgende korte, doch veelzeggende tekst bij: “Very nice, veeeery nice!”

Geen idee waarom dit een indirecte sneer is naar Russell? Bekijk en beluister vooral de video hieronder even. Je ziet en hoort erin de reactie van George Russell na de eerste race van dit seizoen, de GP van Australië. De wereld zag er toen nog rooskleurig uit voor Russell. Zijn auto was duidelijk de snelste en hij had Antonelli in de tang. De titel kon hij al bijna ruiken. Het liep, zoals we nu weten, allemaal compleet anders voor “Bad Luck George’’.