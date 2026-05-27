Red Bull-teambaas reageert op boze Verstappen: "Uitnodiging voor meer risico''

Red Bull Racing kende tijdens de Grand Prix van Canada haar sterkste raceweekend van het Formule 1-seizoen. Max Verstappen knokte zich naar zijn eerste podium van het jaar met een derde plaats en teamgenoot Isack Hadjar finishte als vijfde. Toch staken beide coureurs hun onvrede over de nukkige RB22 niet onder stoelen of banken. Hoe ga je daar als teambaas mee om?

Het goede nieuws

Die teambaas heet Laurent Mekies. Hij kijkt met een goed gevoel terug op het raceweekend in Montreal: "Als we naar het grotere plaatje kijken, zie ik dat we in ieder geval de stappen die we in Miami hebben gezet, bevestigen. Ik denk dat we hier zelfs iets meer hebben gedaan dan in Miami, omdat we erin zijn geslaagd om wat performance weg te snoepen bij de mannen aan de top. Als je puur naar de rondetijden kijkt: het was zaterdag drie tienden in de kwalificatie, en vandaag in de race zaten we er een stuk dichterbij dan de achterstand van een halve seconde die we in Miami nog hadden. In Miami finishten we op veertig seconden van de winnaar. Hier stonden we er veel dichter op." Kortom, de veranderingen aan de RB22 doen hun werk.

De Franse teambaas wijst hiervoor op de upgrade die het team in Miami meenam, terwijl Mercedes afgelopen weekend een verbeteringspakket op de auto zette. "De concurrentie had dit weekend weer een nieuwe vloer-update meegebracht, dus dit bevestigt simpelweg dat we met onze ontwikkeling de juiste richting opgaan’’, zegt Mekies hierover.

Groot risico, grote beloning

Het raceweekend in Montreal was volgens de teambaas een stuk minder rechttoe rechtaan dan in Florida. Juist omdat de auto nog niet perfect meewerkt, kiest het team er bewust voor om agressieve keuzes te maken. Mekies: "Zodra we in een situatie zitten waarin we voelen dat Max en Isack niet comfortabel genoeg zijn om te pushen, nemen we risico's. Dat is wat we vorig jaar hebben gedaan en dat is wat dit team al jarenlang doet. Dat hebben we dit weekend dus ook gedaan. We gaan dingen uitproberen. Het is nog maar het begin van het jaar en het is pas het begin van deze generatie auto's. We gaan dingen proberen met onze coureurs om iets te ontgrendelen, zelfs als dat ons in eerste instantie wat kost. Je leert ervan."

Geen angst voor geklaag van Verstappen

Uiteindelijk kon Verstappen lachen om de GP van Canada, maar tijdens het weekend was hij niet te genieten. De auto hobbelde als een malle en het team wilde niet naar Verstappen luisteren. Mekies werd hier echter niet zenuwachtig van. "Voor ons is die feedback juist een uitnodiging om nóg meer te gaan ontdekken, om meer risico te nemen en de pijn te accepteren. Want als je risico's neemt, zul je soms pijn lijden. Het is juist goed dat onze coureurs ons pushen door te zeggen: 'Kijk, we zitten er nu misschien maar vier of vijf tienden achter, maar het voelde alsof het veel beter had gekund'. Dat is voor ons de ultieme uitnodiging om risico's te blijven nemen en te blijven pushen."

