Red Bull vindt slimme maas in de F1-wet, maar FIA steekt er een stokje voor

Met een regelboek zoals dat van de Formule 1 is er altijd wel een nuance of gaatje te vinden waar de F1-teams graag mis/gebruik van maken. Red Bull vond bijvoorbeeld een aerodynamisch slimmigheidje aan de zijkant van de auto. Helaas gaat de FIA hierop ingrijpen.

Nu wordt het een beetje technisch. Ik probeer je zo goed mogelijk mee te nemen in het verhaal. Sinds de GP van Miami van dit jaar ziet de zijkant van de Red Bull F1-auto er een tikkeltje anders uit. Voor dat raceweekend liep er vlak voor het achterwiel een stang van de vloer naar de motorkap. Deze stalen kabel is een vloersteun, stabilisatiestang of zoals de Engelse zeggen een floor body stay.

Wat doet dit element?

Dankzij de verbinding buigt de vloer van de auto niet door op hoge snelheden. Het voorkomt het ouderwetse stuiteren (porpoising), houdt de auto stabiel, maar laat de auto net genoeg bewegen (flexen) zodat ie op hoge snelheid (rechte stukken) minder luchtweerstand en dus downforce produceert en op lage snelheid (bochten) meer luchtweerstand en dus downforce produceert.

Het trucje van Red Bull

Waar kwamen de knappe koppen bij Red Bull nou achter? Je hoeft de kabel niet als los onderdeel te plaatsen. Daardoor heb je weer een onderdeel minder die wind langs de auto verstoord, waardoor je zelf kunt bepalen waar de lucht naartoe stroomt en dat wil je natuurlijk als ontwerper.

Dus wat deed Red Bull: de stang werd evenredig en vlak boven de sidepod geplaatst. Daardoor kan ook het hele ontwerp van de sidepod, inclusief de onderkant ervan, worden aangepast voor betere luchtgeleiding. Dat kan nogal een impact hebben op de prestaties van de F1-auto. F1-expert Craig Scarborough zag dit voor het eerst bij de GP in Miami.

FIA says no…

Sindsdien rijdt Max Verstappen rond met de aangepaste stand op zijn RB22. Of het door de stang komt of niet: de Red Bull is sindsdien een stuk beter gaan presteren. Bij Audi zagen ze de innovatie ook en vonden ze hem zo interessant dat ze zelf ook een versie hebben gemaakt voor de R26 F1-auto. Helaas voor Audi, Verstappen en zijn collega’s is het feest van korte duur. Volgens het Italiaanse Autoracer gaat de FIA een regel verzinnen waardoor het trucje van Red Bull en Audi niet meer legaal is. Maar voor de rest van het seizoen - zes races als alles doorgaat - mag de geïntegreerde steun gewoon blijven zitten.

Via GPFans

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