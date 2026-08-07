Team van Max Verstappen verzekert strijdkracht na 2027 met toptransfer

De coureurs blijven opvallend veel op hun plek deze zomerstop, maar andere topmensen van de teams stappen wel mondjesmaat over. Opvallend genoeg veel naar Red Bull. Daarmee vult de renstal belangrijke posities die Max Verstappen kunnen steunen om nog een wereldtitel binnen te halen.

Zoals we al langere tijd weten gaat race-engineer Gianpiero Lambiase van Red Bull aan het eind van 2027 weg bij het team. Hij verruilt de Oostenrijkse renstal en zijn collega Max Verstappen voor de Papaya's in Woking. Tot dusver was er geen vervanger in beeld voor de vertrekkende GP, zoals hij vaak genoemd wordt. Maar de Duitse krant Bild zou daar wat meer over weten.

Red Bull vult belangrijke rol

Volgens de uitgave zou Red Bull namelijk iemand van Aston Martin voor de job gestrikt hebben. Het gaat daarbij om Head of Performance Tom McCullough die al heeft aangegeven dat hij aan het eind van dit Formule 1-seizoen zijn hoofd niet maar laat zien in de Aston Martin-fabriek in Silverstone. McCullough, die voor zijn huidige functie ook race-engineer was bij Aston Martin, zal bij Red Bull de titel 'Head of Race Engineering' krijgen, waarmee hij feitelijk de schoenen van GP zal gaan vullen.

Dus naast het ondersteunen van Max Verstappen, wordt McCullough verantwoordelijk operationele zaken op het racecircuit en de coördinatie van de ingenieurs en alle personen die bij de race betrokken zijn tijdens de Grands Prix.

Enorme bak ervaring

McCullough draait al even mee in de Formule 1. Hij begon in 2002 bij Williams als data engineer en stapte in 2012 over naar Sauber. In 2013 verruilde hij dat team alweer voor Force India, wat later van naam veranderde naar Racing Point en daarna werd overgenomen door Aston Martin. Bij het laatste team had de Brit als taak om zoveel mogelijk vermogen uit de F1-bolides van het team te halen doormiddel van het voorzien van zoveel mogelijk relevante data.

In 2025 werd McCullough, door het vertrek van teambaas Mike Crack en de daarop volgende reorganisatie, verplaatst naar het overkoepelende bedrijf boven het raceteam en kreeg hij de titel Performance Director.

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