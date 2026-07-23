Red Bull weigert F1-team te verkopen aan oud-F1-baas voor monsterbedrag

De Formule 1 is nog nooit zo populair geweest als nu. De organisatie rolt in de aanbiedingen voor nieuwe circuits en er zijn geruchten over nieuwe teams die het grid zouden willen betreden. Blijkbaar zijn er ook investeerders die hun entree willen maken in de koningsklasse, alleen blijken ze daar vooralsnog niet genoeg geld voor te hebben.

Dat de Formule 1 enkel voor de superrijken is, is alles behalve een geheim. Voor duizenden euro's kan je jezelf in de watten laten leggen tijdens een raceweekend. Maar wil je echt betrokken zijn bij de sport, dan is het blijkbaar zelfs voor de rijken onder 's werelds rijkste een uitdaging om een voet in de deur te krijgen.

Ecclestone bemoeide zich ermee

Een groep investeerders uit Abu Dhabi zou onder leiding van onder andere oud-F1-baas Bernie Ecclestone een bod van ruwweg drie miljard dollar gedaan hebben om Racing Bulls, het zusterteam van Red Bull Racing, over te nemen. Blijkbaar heeft RBR het idee dat het monsterbedrag niet in de buurt komt van de waarde die het aan het zusterteam geeft. De Oostenrijkse leiding heeft het bod namelijk afgeslagen.

Om even in perspectief te plaatsen hoe belachelijk veel geld er voor het team geboden is: Liberty Media nam 10 jaar geleden de hele Formule 1 over voor 8 miljard dollar. Zelfs met inflatiecorrectie kom je hierbij uit op zo'n 11 miljard. Daarnaast zou Red Bull Racing 'slechts' 1,32 miljard dollar meer waard dan het bod wat er voor Racing Bulls gedaan werd.

Waarde zit hem in andere dingen

Het afslaan van het bod geeft aan dat de goedlopende suikerdrankjesverkoper niet echt zit te wachten op een enorme cashinjectie. Daarnaast kan je stellen dat de verdiensten uit de verkoop in het overblijvende team gestoken kan worden, want er is zoiets als een cost-cap in de Formule 1 die uitgaven beperken.

Voor Red Bull zit de waarde van Racing Bulls vooral in de mogelijkheid om het letterlijk als testteam te gebruiken. Onder de vlag van het zusterteam wordt gekeken of nieuw talent het daadwerkelijk ver kan schoppen in de koningsklasse, ook wordt er nieuw talent ontwikkeld en worden er allerlei andere innovaties getest voordat ze daadwerkelijk de stap omhoog maken naar het hoofdteam. Red Bull is de enige speler in de Formule 1 die deze constructie heeft en dat is blijkbaar miljarden waard.

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