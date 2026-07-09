Red Bull wil exit clausule van Max Verstappen voor megabedrag afkopen

Nope, we zijn nog niet klaar met de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Terwijl Max zelf vrolijk zijn ronde maakt in de Red Bull fabriek in Milton Keynes, laat het internet de onrust bij de renstal nog lang niet los. Daar is het team mogelijk zelf ook debet aan, want het zou naar verluidt de toekomst van de F1-coureur voor een paar miljoen extra hebben willen vastleggen.

Aan de basis van alle geruchten ligt de exit clausule die Verstappen in zijn contract met de rode stieren heeft laten inbouwen. Die zou nu geactiveerd kunnen worden, omdat de Limburger niet voldoende punten heeft om mee te doen voor het kampioenschap. De geruchten over gesprekken met Mercedes en McLaren zouden aangeven dat Max ook daadwerkelijk zijn opties aan het verkennen is en daarmee tegelijk druk te zetten op zijn eigen team om hem een betere auto te leveren.

Paar miljoen meer of minder

Blijkbaar zag het management van Red Bull al dit gedoe al aankomen. Het zou naar verluidt namelijk gepoogd hebben om de exit clausule uit het contract te slopen om het daarmee met 100 procent zekerheid tot 2028 bij het team te houden. Voor deze aanpassing zou het bedrag van acht miljoen euro bovenop het toch al hoge bestaande salaris geboden zijn.

Verstappen ging niet in op het aanbod. We kunnen wel stellen dat hij het geld niet bepaald nodig heeft en dat hij klaarblijkelijk meer waarde hecht aan een auto waarmee hij kan strijden voor de titel. Iets wat hij al meerdere malen heeft gezegd.

Radiostilte

Vooralsnog is er enkel radiostilte vanuit het kamp van Verstappen. Ook de andere teams houden de kaken stijf op elkaar, al hebben zowel teambaas Zak Brown van McLaren als teambaas Toto Wolff van Mercedes al meerdere keren aangegeven dat er absoluut geen plek is voor de Limburger bij hun teams. Tegelijk blijven de geruchten ook deze statements ontkrachten.

Zo zou Oscar Piastri wel zin hebben in een ruil met Verstappen of zelfs kijken naar een plek bij Audi. Daarnaast denkt George Russell dat hij volgend jaar 100 procent zeker is van zijn plek in de Mercedes, maar zou de top van Mercedes daar mogelijk toch nog hun mening over kunnen veranderen.

Dit geruchtencircus zou nog tot ergens oktober door kunnen gaan. Pas dan zou de exit clausule van Verstappen niet meer geldig zijn.

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