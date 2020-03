Red Bull wilde Max Verstappen opzettelijk het coronavirus geven

Gecontroleerd ziek worden was een plan van Red Bull Racing.

Ziek worden is altijd vervelend. Het komt eigenlijk nooit uit. Maar wat als je een ziekte plant bij een persoon? Bij Red Bull Racing hadden ze een dergelijk idee verzonnen.

Dr. Helmut Marko was gisteren te gast in het televisieprogramma Sport am Sonntag van ÖRF. In deze uitzending vertelde de Red Bull Racing-adviseur een opmerkelijk verhaal. Volgens Marko waren er plannen om teamleden van Red Bull Racing bewust ziek te maken met COVID-19. Ook Max Verstappen zou het virus gecontroleerd moeten krijgen. Is de nieuwe titel van de adviseur opeens Dr. evil Helmut Marko geworden?

Het is niet honderd procent uit te sluiten dat een besmet geraakte persoon niet opnieuw ziek wordt. De kans is wel heel klein. Die gok wilde Red Bull Racing aanvankelijk nemen. Dit wilden ze doen door Max Verstappen en het team in een gecontroleerde omgeving ziek te laten worden. Ze zouden zo immuniteit opbouwen.

Er moest een speciaal kamp komen waar de Red Bull Racing-leden zouden samenkomen. Samen besmet raken, uitzieken en weer gezond worden. Dat was het idee. Volgens Marko is de gezondheid van de teamleden sterk genoeg om het virus zonder problemen te overwinnen.

Dit controversiële plan is uiteindelijk niet doorgegaan. Het is niet bekend wat de mening van Max Verstappen is over het idee.