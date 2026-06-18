Reddingsplan? Maserati vernieuwt line-up met 590 pk sterke V6!

Maserati viert feest, want het drietandlogo bestaat 100 jaar. Dat heuglijke feit vieren de Italianen met een update van de drie hoofdmodellen: de Grecale, de GranTurismo en de GranCabrio. Die konden de auto’s ook wel gebruiken. Maserati registreerde dit jaar in Nederland tot nu toe welgeteld drie hele auto’s.

Aan de buitenkant herken je de gefacelifte modellen aan de compleet nieuw ontworpen voorbumper met grotere luchtinlaten en een geoptimaliseerde splitter voor extra neerwaartse druk. Als je het mij vraagt, verliezen de Maserati’s hierdoor wat van hun stijlvolle karakter. De nieuwe voorbumper is allerminst lelijk, maar misschien net wat te ruig voor de rest van de auto’s.

Meer power voor de Nettuno V6

Het personeel in Modena heeft voor de GranTurismo en de GranCabrio onder andere gewerkt aan de afstelling van de motor en versnellingsbak. De krachtbron moet nu wakkerder aanvoelen. Ook de Sportivo-uitlaat is herzien voor een "nóg meeslepender geluidskarakter".

Het vermogensnieuws vinden we bij de Trofeo-versies. De bekende 3,0-liter Nettuno V6 met dubbele turbo krijgt er 40 pk bij en hoest er nu een gezonde 590 pk en 650 Nm aan koppel uit. Daarmee boender je in een zucht over de 320 km/u. Schakelen gaat via een automaat en alle versies beschikken standaard over vierwielaandrijving en instelbare luchtvering.











Naast de benzine-V6’en blijft Maserati inzetten op elektriciteit onder het 'Folgore'-label. Dankzij een nieuw algoritme voor het energiebeheer stijgt de WLTP-actieradius naar ruim 540 kilometer. De GranCabrio Folgore mag zich met een top van 290 km/u nog altijd de snelste elektrische cabriolet op de markt noemen. Binnenin de benzine en elektrische GT’s monteert Maserati een nieuw, aan de onder- en bovenkant afgeplat sportstuur en een achthoekige digitale klok met metalen rand.

Vernieuwde Maserati Grecale: 'shark-nose' en nieuwe V6

De hoge Maserati krijgt ook de nieuwe voorbumper met zelfs een heuse haaienneus. Ook dit moet de aerodynamica en de luchtstroom rond de wielkasten ten goede komen. Binnenin zien we — net als bij de GT — het nieuwe achthoekige stuurwiel, haptische metalen knoppen voor de versnellingsbak en een vernieuwde digitale interface met een 12,3 inch Ultra HD-scherm.









Qua motoren is er nieuws aan de onderkant van het V6-gamma. Naast de dikke 530 pk sterke Trofeo introduceert Maserati de Grecale V6 en Modena V6 met 390 pk. Deze baseren zich eveneens op de Nettuno-technologie met Formule 1-voorkamertechniek en leveren volgens Maserati 32 procent meer koppel bij lage toerentallen dan de oude viercilinder.

Voor de EV-liefhebbers: de Grecale Folgore (550 pk) profiteert van een vernieuwde grille (Air Grille Shutter) en efficiëntere banden, waardoor de actieradius met 21 inch velgen met maar liefst 53 kilometer toeneemt naar maximaal 580 kilometer.

Hyperrealistisch online configureren

Omdat de weg naar de fysieke dealer door de consument dit jaar nauwelijks werd gevonden, lanceert Maserati tegelijkertijd een gloednieuwe online Web Configurator. Volgens de marketingafdeling biedt dit platform een "emotionele weergave in realtime" dankzij een 3D-omgeving in 21:9 breedbeeldformaat met een "hyperrealistisch filmisch gevoel". Sexy hoor.

Of een mooiere website en een agressievere bumper genoeg zijn om de verkoopcijfers in Nederland uit het slop te trekken en de magische grens van vier stuks dit jaar te passeren, zal moeten blijken. De vernieuwde modellen rollen in ieder geval binnenkort van de band in het Italiaanse Modena en Cassino. De prijzen zijn nog onbekend.