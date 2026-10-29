Redditor onderzoekt Chinese autoradio en vindt bizarre software

Het klinkt allemaal geweldig: een groot touchscreen met Carplay, Android Auto en alles wat je je kan bedenken voor een habbekrats uit China. Een perfecte upgrade voor als je een wat oudere auto hebt en je geen zin hebt om een dure Pioneer aan te schaffen. Toch is het allemaal niet zo mooi als het lijkt. Een Redittor besloot zijn nieuwe radio eens even goed binnenstebuiten te keren en wat hij aantrof was niet mis.

Radio uit het verleden

De Redittor had een nieuwe radio gekocht op Amazon. Volgens de advertentie zou de radio over acht processorkernen beschikken en uiteraard, Android 15. Nadat hij de radio had ingebouwd kwam hij erachter dat hier niets van klopte. De radio had namelijk maar vier processorkernen en Android 9. Daarnaast vond hij een beveiligingsupdate die nog stamt uit oktober 2021. Dat is best ouderwets voor een systeem dat constant met jouw telefoon communiceert.

Om de radio nog maar eens verder te onderzoeken besloot de gedupeerde om met AI door de firmware te gaan. Dat bleek een interessante keuze. Zo vond hij namelijk een hele verzameling aan vooraf geïnstalleerde apps zoals Baidu-locatieservices, een logverzamelaar van de fabrikant en ook een dienst die telefoongesprekken via Bluetooth opneemt. Daarnaast draaide er op de achtergrond constant een spraakassistent inclusief een WebView-proces dat zo'n 30 procent van de processorkracht inneemt. Nou niet bepaald waar je op hoopt als je voor een mooie prijs een nieuwe radio koopt.

Apps verwijderen? Dacht het niet

Allemaal best vervelend, dat is duidelijk. Maar het werd dus nog gekker toen de opstartscripts even goed onder het vergrootglas gingen. Eén daarvan was namelijk zo ingesteld om Chinese muziekapps als QQMusic (haha) en Ximalaya gewoon opnieuw te installeren als ze werden verwijderd. Daarnaast werd een Chinese appwinkel ook opnieuw geïnstalleerd en was er een mechanisme dat APK-bestanden uit een verborgen map automatisch kon installeren.

Daarnaast stuitte hij ook nog op een verborgen achterdeur waardoor de fabrikant in het systeem kan komen. Nadat hij alle verdachte software had uitgeschakeld en het standaardstartscherm voor een open-source alternatief had vervangen bleek alles naar behoren te werken.

Niet de eerste keer

Nu zou je misschien zeggen dat dit soort dingen niet vaak voorkomen, maar eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van cybersecuritybedrijf Kaspersky dat dit soort radio's uit China niet te vertrouwen zijn. Zij ontdekten namelijk malware op verschillende Android-autoradio's die op Chinese DoFun software draaien. Via een beveiligingslek konden aanvallers allerlei schadelijke software installeren en deze apparaten inzetten als onderdeel van een proxybotnet. Ik heb geen flauw idee wat dat is, dus na wat Googelen kwam ik erachter dat dat een netwerk van gehackte apparaten is dat hackers en criminelen gebruiken om hun eigen internetverkeer via andermans apparaten te laten lopen.

De situatie is dus niet helemaal hetzelfde als die van de gedupeerde die zijn radio op Amazon had gekocht, maar het laat wel een belangrijke trend zien. Om nou gelijk te zeggen dat alle radio's uit China slecht zijn is overdreven, maar het is dus wel een puntje om in je achterhoofd te houden.

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