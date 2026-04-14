Regelwijziging op 1 juli raakt grote bestelbussen: zo voorkom je extra kosten

Ondernemers met een grote bedrijfswagen moeten de afgelopen tijd goed op het laatste nieuws letten. De regelgeving omtrent de werkbussen verandert vaak en in de meeste gevallen ook nog eens indringend. Ook op 1 juli 2026 komt er een verandering en die kan bestelbusbestuurders duur komen te staan.

Wat is er aan de hand? Vanaf 1 juli 2026 worden bestelbussen met een maximaal toelaatbaar gewicht van 3.500 kilo anders behandeld. Tot nu toe kon je bij de registratie van zo’n bus laten terugkeuren naar 3.500. Daarmee valt de bedrijfswagen in de categorie N2-voertuigen en heb je geen last van de vrachtwagenheffing.

Je voelt hem al aankomen: dit feestje stopt op 1 juli. Vanaf dan gaan ook de voertuigen met een technische maximale massa die hoger is dan 3.500 kilo vrachtwagenheffing betalen. De BOVAG legt uit dat je de bussen ook naar de categorie N1 kan overzetten om onder de heffing uit te komen. Voor je daarmee aan de slag gaat: dat is niet in alle gevallen het gunstigste voor jou.

Vrachtwagenheffing of niet?

De extra belasting op trucks wordt berekend per gereden kilometer op bepaalde wegen, zoals bijna alle snelwegen en op sommige provinciale en gemeentelijke wegen. Hoe schoner en lichter het voertuig, hoe lager het bedrag per kilometer. Het gemiddelde bedrag is 0,191 euro per kilometer. Wat jij precies gaat betalen voor jouw bus kun je uitrekenen bij de RDW.

Wat je hierbij in gedachte moet houden, is het volgende: Tot 12.000 kg (waar het in deze gevallen om gaat) wordt geen MRB meer geheven. Blijf je dus in de N2-categorie en kom je niet of nauwelijks op de aangewezen wegen? Dan kun je beter je bus in deze klasse houden. Moet je dagelijks vele kilometers maken op snelwegen? Dan is het verstandiger om je bus over te laten schrijven naar de N1-categorie. Je betaalt dan geen vrachtwagenheffing per kilometer, maar het reguliere MRB-tarief voor zakelijke bestelwagens. Ook prettig: je hebt in de N1-groep geen tachograafplicht meer.

Van N2 naar N1? Pas op voor BPM!