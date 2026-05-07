Brembo maakt einde aan ouderwetse remmen

Remmen. Eén van de weinige dingen in auto’s die eigenlijk al weet ik veel hoe lang hetzelfde werken. Je trapt op een pedaal, vloeistof doet z’n ding en hop, je staat stil. Saai, maar effectief. Tot nu dan. Want Brembo heeft besloten dat dit gewoon veel moderner kan.

Weg met die ouderwetse vloeistof

We kennen het systeem allemaal: je trapt dat rempedaal in, hydraulische vloeistof bouwt druk op en de remklauwen knijpen de schijven vast. Werkt al jaren prima, of je nou in een stadsauto rijdt of een supercar. Maar volgens Brembo kan dat allemaal beter. Hun nieuwe systeem, Sensify, pleurt het hele hydraulische verhaal overboord. Geen leidingen meer, geen remvloeistof, gewoon elektronica en software.

Je pedaal is eigenlijk niet meer dan een input. Wat er daarna gebeurt, wordt volledig digitaal geregeld. Elke wielrem krijgt z’n eigen fijne aansturing, waardoor het systeem continu kan bijsturen op grip, snelheid en de rare fratsen die jij uit gaat halen.

Software bepaalt hoeveel je stopt

Dat klinkt misschien allemaal een beetje als toekomstgebrabbel, maar dit is dus echt geen concept meer. Sensify gaat gewoon in productie, en niet op één exotische hypercar die niemand ooit ziet. Nee, Brembo praat over serieuze volumes. Het idee is simpel: in plaats van één hydraulisch systeem dat alles tegelijk aanstuurt, krijgt elk wiel z’n eigen “brein”. Daardoor kun je veel preciezer remmen. Meer grip linksvoor? Dan krijgt dat wiel meer remkracht. Glad wegdek rechtsachter? Dan grijpt het systeem daar anders in. Een beetje als elektromotoren die elk wiel apart aan kunnen sturen, alleen dan met remmen.

En ja, dat betekent ook dat remgevoel straks grotendeels door software wordt bepaald. Vandaag een zachte pedaalrespons, morgen een update en ineens voelt het alsof je in een GT3 Cup zit. Lekker dan.

De grootste cliffhanger: Brembo wil niet zeggen welke fabrikant dit als eerste gaat gebruiken. Ze noemen het alleen een “grote wereldspeler”. Dat maakt het extra interessant. Want laten we eerlijk zijn: remmen zijn nou niet iets waar je even lekker mee experimenteert. Dit is het onderdeel dat bepaalt of je stopt of… nou ja, niet stopt.