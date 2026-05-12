Renault 4 JP4x4: van praktische gezinsauto naar toffe bak

Renault doet weer lekker Frans. Waar de 4, in tegenstelling tot de 5, wat braafjes oogt, pakken ze nu helemaal uit met de JP4x4.

Na de Savane 4x4 Concept van vorig jaar herhaalt Renault dit trucje met de elektrische R4. Dit keer laten de Fransen zich inspireren door de Plein Air- en JP4-varianten uit de vorige eeuw. Het resultaat is een auto die ergens tussen een beach buggy en een compacte pick-up in hangt.

Het eerste wat opvalt is de kleurstelling. De carrosserie is uitgevoerd in een frisse vert émeraude tint, terwijl het interieur knalt in fel oranje. Ziet er best oké uit, toch?

De deuren zijn minimalistisch uitgewerkt en het dak.. Welk dak? Renault kiest voor een open constructie zonder softtop, waardoor er niets tussen jou en de buitenlucht zit. Totaal niet handig voor Nederland dit. Een surfplank op het dak en skateboards in de achterbak geven het een creatieve aankleding.

Binnenin is er wederom een knipoog naar het verleden met de ‘mummie’-stoelen uit de jaren ‘70. Stoffen bekleding, een zwevende middenconsole en zelfs een handgreep voor de passagier. Denk Porsche 911 Spirit 70, maar dan Renault.

Vierwielaandrijving voor het strand

Renault maakt het technisch ook interessant. De JP4x4 Concept krijgt namelijk een tweede elektromotor op de achteras. En dat betekent vierwielaandrijving. Direct naar het strand karren, surfplank pakken en de zee trotseren.

De basis komt overeen met de eerdere Savane 4x4 Concept, inclusief een iets hogere bodemvrijheid (+15 mm), een bredere spoorbreedte en bijpassende banden.

Vierwielaandrijving in het B-segment is een unieke propositie. Of deze JP4x4 daadwerkelijk in productie gaat, is nog maar de vraag, maar het idee is best leuk.