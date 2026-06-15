Deze Renault is zo geheim dat ’ie niet in de showroom komt te staan

Als ik het heb over tanks, raketsystemen en zwaar militair materieel dan denk je niet aan Renault. Toch? Fout! Dit is de Renault 4 TROOP en dat is niet zomaar een modelletje.

Deze Renault ga je dan ook niet bij je lokale dealer zien. Het is iets heel anders. Tijdens de defensiebeurs Eurosatory 2026 hebben Renault en Thales dit opvallende project gepresenteerd. De 4 TROOP is officieel een “Véhicule Civil Multi-Rôles”. Dat is Frans voor: ik schijt in je beker met melk. Nee grapje, dit betekent dat een auto op een civiel platform is omgebouwd tot een militair voertuig. Op basis van bestaande technologie heeft Renault een unieke auto gebouwd. Slim, want dat betekent lagere kosten, snellere productie en makkelijker onderhoud.

Mobiel commandocentrum

De 4 TROOP is niet de vervanger van een tank. Dit ding moet je zien als een mobiel commandocentrum. Dankzij de technologie van Thales zit de auto vol met beveiligde communicatiesystemen, sensoren en software die draait op AI. Daarmee kan het voertuig enorme hoeveelheden data verwerken en real-time beslissingen ondersteunen.

Denk aan het coördineren van drones, het aansturen van robots of het analyseren van dreigingen op het slagveld. Helemaal klaar voor moderne oorlogsvoering of als hulpmiddel bij een defensieve aanval. Het systeem achter dit alles heet de “Combat Digital Platform” en maakt het mogelijk om operaties te leiden terwijl het voertuig gewoon onderweg is.

De 4 TROOP kan worden ingezet voor verkenning, logistiek, surveillance of eventueel als escortvoertuig. Dankzij een Vehicle-to-Load (V2L)-systeem kan de auto ook stroom leveren aan externe apparatuur. Handig als je ergens in het veld een drone moet opladen of een mobiele werkplek wilt opzetten. Of de frituurpan aanzetten met kroketten terwijl je wacht op de vijand.

Een Renault, maar dan anders

Het meest interessante aan dit project is misschien wel hoe ‘normaal’ de basis eigenlijk is. Renault benadrukt dat de technologie op meerdere modellen toepasbaar is, van SUV’s tot bedrijfswagens.

Toch staat deze 4 TROOP niet binnenkort in de lokale showroom. Dit blijft voorlopig een prototype, bedoeld voor militaire toepassingen. Hè jammer, ik vind het wel een vet ding.

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