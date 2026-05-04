Renault 5 E-Tech Rallye met dikke steelies komt uit Nederland!

Heb je het nieuws van de moderne Renault 5 Clio Williams meegekregen? De Nederlandse firma Re-Volve toverde de 5 E-Tech aan de binnen- en buitenkant om naar een eerbetoon van de oude Renault 5 met F1-invloeden en noemde hem Bleu d’Or (nadat de naam Monte Carlo Edition illegaal bleek).

Nu is het bedrijf terug met een volgende speciale EV: de Renault R5 E-Tech Rallye. En jawel: deze keer is de naam wel meteen legaal. Net als bij de Bleu d’Or verandert er aan de aandrijflijn niets aan de elektrische auto. Re-Volve pakt de Renault wel aan bij het chassis. De 5 staat op een sportchassis dat 25 millimeter verlaagd is. Tevens is de spoorbreedte gegroeid met 20 millimeter. Op de voor- en achterkant zit een hoogglans zwarte streep, wat een knipoog is naar de originele R5. Mij doet de balk op het front ook denken aan de 12Cilindri, maar dat kan aan mij liggen.













De het-meest-in-het-oogspringende-detail aan de buitenkant is toch wel het setje witte stalen wielen. Zonder deze steelies valt het hele Rallye-karakter weg. Ook de Franse vlaggetjes rondom en de Rallye-badge achterop en binnenin voegen wat toe.

Goedkoper!

Je kunt de Renault 5 E-Tech Rallye bij het Nederlandse bedrijf bestellen in de kleuren Blanc Nacre (wit), Noir Étoilé (zwart), Jaune Pop! (geel) en Vert Pop! (groen). Wat de prijs precies gaat zijn, vertelt Re-Volve nog niet, maar we krijgen wel een indicatie. De Bleu d’Or werd bij Zeeuw & Zeeuw eerder aangeboden voor 40.495 euro, maar zit nu op 37.995 euro. Da's 6.505 euro meer dan een nieuwe R5 met dezelfde specs.