Update Renault 5 E-Tech: meer range voor minder geld

De elektrische Renault 5 is nog niet zo lang onderweg, maar de makers voeren wel al een reeks updates door aan het succesnummer. De opfrisser komt met extra goed nieuws: de prijzen van vrijwel alle uitvoeringen gaan met 800 euro omlaag, terwijl de auto’s juist méér bieden.

Meer kilometers uit dezelfde accu’s, maar daar merk je weinig van

Renault is vrij gedetailleerd te werk gegaan met de 5-update. Natuurlijk moet het uiterlijk hetzelfde blijven, maar links en rechts kon de EV nog wel verbeterd worden. Zo heeft Renault de beplating tegen de vloer aerodynamischer gemaakt, zitten er nieuwe buitenspiegels op en is de batterijsoftware aangepast.

Best interessante vernieuwingen, maar het resultaat … valt behoorlijk tegen. De 40 kWh Urban-uitvoering met 120 pk gaat er maar 3 kilometer op vooruit volgens de WLTP (van 312 km naar 315 km). De Comfort-versie met 52-kWh accupakket gaat van 410 naar 430 kilometer actieradius. De auto is er goedkoper op geworden dus we zullen niet klagen, maar het klinkt wel als veel werk voor drie luttele WLTP-kilometers die je niet snel zult merken.

De instapper

Terwijl de overige versies van de Renault 5 allemaal in vanafprijzen zakken met 800 euro, blijft de instapprijs hetzelfde op 24.990 euro. Daar heeft Renault dan weer wel een goede reden voor. De goedkoopste uitvoering kan nu naast 6,6 kW AC-laden ook DC-snelladen. Dit gaat dan weer wel met maar 80 kW, maar toch: je bent niet meer veroordeeld tot traag opladen en dat voor dezelfde prijs als voorheen.

De Renault 5 Five-variant krijgt dezelfde 110 pk elektromotor als de Twingo die zorgt voor, hou je vast, een 0-50 km/u-tijd van 3,5 seconden. Weet je het rechterpedaal wat beter in bedwang te houden, dan kun je 305 kilometer op een volle 36,5-kWh accu rijden.

Renault zet Nederlands bedrijfje buitenspel

Naast de praktische aanpassingen zijn er ook nog wat nieuwe opties om de 5 wat knapper te maken. Je kunt kiezen voor twee nieuwe stickersets en twee nieuwe carrosseriekleuren genaamd Flame Red en Midnight Blue. Kies je die laatste, pak er dan de nieuwe gouden wielen bij en bouw je eigen Renault 5 Williams . Dat zal het Nederlandse bedrijf Re-Volve niet zo leuk vinden. Zij maakten aftermarket al zo’n auto voor je.

Binnen installeert Renault een nieuwe gekoelde draadloze telefoonoplader. Daarmee zou je in een half uur je telefoon 50 procent bij kunnen laden zonder te oververhitten. Ook krijgt de Renault 5 er een rijmodus bij genaamd Smart. Selecteer deze en de 5 kiest zelf welke stand het beste bij je rijstijl en het moment past. Trap hem op z’n staart en de Smart-modus activeert meteen de Sport-stand. Rij je een dorpje binnen, dan gaat ie voor de Eco-toestand.

De prijzen van de Renault 5

Meer weten over de vernieuwde EV? Renault brengt de 5 natuurlijk naar de autobeurs van Parijs die voor 12 tot en met 18 oktober gepland staat. Als afsluiter nog even de prijzenlijst van de vernieuwde Renault 5.

Renault 5 Five (110 pk): 24.990 euro

Renault 5 Urban range evolution (120 pk): 27.490 euro

Renault 5 Urban range techno (120 pk): 29.490 euro

Renault 5 Urban range iconic cinq (120 pk): 30.990 euro

Renault 5 Comfort range evolution (150 pk): 30.490 euro

Renault 5 Comfort range techno (150 pk): 32.490 euro

Renault 5 Comfort range iconic cinq (150 pk): 33.990 euro

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