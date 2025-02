Renault-baas Luca de Meo ”is een gefrustreerde designer”

Renault-designchef Laurens van den Acker spreekt vrijuit over zijn carrière, de toekomst en de huidige modellen van het merk. “De 4 was moeilijker om te ontwerpen dan de 5.”

Bij de presentatie van de Renault 5 werd Gilles Vidal zo prominent naar voren geschoven dat je bijna zou vergeten dat Laurens van den Acker ook nog bij het Franse merk werkt. “Toen Luca de Meo naar Renault kwam, was het duidelijk dat er iets moest gebeuren, ook op het gebied van design. Voor mij was het niet zo ingewikkeld. Ik moest een niveau omhoog óf weg. Het is het eerste geworden en sindsdien ben ik verantwoordelijk voor het design van de hele groep.” Dat is ook de reden dat Gilles Vidal vaker te zien was als het over het merk Renault ging. “De 5 is eigenlijk ontworpen voor zijn tijd bij Renault. Maar zo werkt het, als je de chef bent, dan moet je het verkopen.”

Over de 5 gesproken: bij de introductie ervan werd een boekje verspreid van Luca de Meo waarin hij zijn liefde uitspreekt voor de Renault 5. Hij vertelt daarin dat hij op een van zijn eerste werkdagen naar de designstudio ging, teleurgesteld was over de plannen die er waren en toen zijn oog liet vallen op een mock-up van de Renault 5. De bliksem sloeg in en hij besloot vrijwel direct dat de 5 in productie moest gaan. Is het echt zo gegaan of is dit een geromantiseerde versie? Van den Acker: “Wij zijn natuurlijk ook niet op ons achterhoofd gevallen. Die 5 stond daar echt niet voor niks. Onder de vorige directie hadden we het al eens voorgesteld, maar die zagen het niet zitten. Wat ik daarvan vond? Kijk naar de reacties die we nu krijgen op de 5. Ik dacht bij mezelf: als Renault geen 5 wil, dan is hier toch iets grondig mis.”

Golfbeweging

Toen Van den Acker net designchef van Renault werd, in 2009, voelde het alsof er een frisse wind door het bedrijf ging. Hij bedacht een strategie, een bloem met zes blaadjes, waarbij elk blaadje stond voor een fase in je leven. Vijf jaar geleden was die frisheid helemaal verdwenen en voelde het allemaal een beetje sleets, terwijl Renault nu weer helemaal boven jan is. “Design is altijd een golfbeweging. Ajax wordt ook niet elk jaar kampioen. Daarbij kregen we als bedrijf ook heel wat voor onze kiezen. Denk aan de hele affaire met Carlos Ghosn. We stonden er een paar jaar geleden slecht voor, we maakten miljardenverliezen. Op dit moment staat eigenlijk de hele industrie er slecht voor, maar zijn wij weer fit.”

Met het aantreden van Luca de Meo keerde het tij, vertelt Van den Acker. “Ineens kon er weer van alles. En toen kwam het moment dat hij de 5 wilde laten zien. In het geel. Onze eerste concept car, die hij zag op die dag in de designstudio, was oranje, maar om een of andere reden is dat een kleur die hem niet aanstaat. Ik zei tegen hem: ‘Je kunt die 5 wel laten zien, maar dan moet je hem ook in productie nemen. Wie heeft er wat aan een proefballonnetje?’ De rest is geschiedenis, zoals ze zeggen.”

Uitgelachen en weggestuurd

Hoe komt het eigenlijk dat De Meo zo’n nadruk legt op design? “Oh, dat is heel eenvoudig,” zegt Van den Acker lachend. “Luca is een gefrustreerde designer. Hij had niks liever willen doen, maar hij had geen talent.” Zorgt dat er niet voor dat hij zich te veel bemoeit met het design? “Alleen op de goede manier. Sommige directies bemoeien zich ermee in de zin van: ‘Zou je dit niet zo proberen, of zullen we die lijn niet een beetje veranderen?’ Luca wil dat het design overeind blijft. Er is geen auto in het B-segment met grotere wielen dan de 5. En vanwege de plannen die we met Alpine hadden, kreeg hij bovendien een multilink-achterwielophanging. Als ik dat bij de vorige directie had voorgesteld, hadden ze me denk ik op laten nemen — of op z’n minst uitgelachen en weggestuurd.”

Volume maken

Ik vertel Van den Acker dat ik zowel de 5 als de Twingo geslaagder vind dan de nieuwe 4. Komt dat omdat de oorspronkelijke 4 niet echt een designobject is? “Je hebt landen waar ze helemaal gek zijn van de oorspronkelijke 4, in andere landen was de 5 populairder. In Nederland hielden we meer van de 5, maar bijvoorbeeld Duitsland is echt een 4-land. Dat verklaart voor een deel waarom een nieuwe 5 bij jou misschien meer aanslaat dan de nieuwe 4. Maar laat ik er niet omheen draaien: de 4 was moeilijker om te ontwerpen dan de 5. Dat heeft allerlei redenen. De 5 was een idee dat uit onszelf kwam, de 4 is een idee dat daarna bedacht is. Toen besloten was dat de 5 in productie ging, moesten we meer auto’s op dat platform gaan bouwen — je moet immers volume maken. Wat ligt er dan meer voor de hand dan een nieuwe 4 ontwerpen? Je hebt gelijk dat de oorspronkelijke 4 vooral functioneel is en niet zozeer een designobject, maar er kwam nog iets anders bij. De oude 4 was een eenvoudiger model ónder de 5, maar nu moesten we er juist een model bóven de 5 van maken. Ik vind hem zelf geslaagd, maar natuurlijk staat het jou vrij de 5 beter gelukt te vinden. Ik denk dan: zolang je een van beiden koopt, vind ik het allemaal goed.”

Zou het niet beter voelen een échte opvolger voor de 4, een eenvoudige auto voor het platteland, te maken? “Oh, maar dat hebben we al lang gedaan. Kijk maar eens naar de eerste Kangoo of de Dacia Duster.”

Geen retro

Voelt het niet gek om ineens retro-Renaults te gaan bouwen? Van den Acker: “Dat doen we niet. We hebben geprobeerd een nieuwe Renault 5 te maken, niet om een nieuwe-auto-die-oud-lijkt te maken. Kijk naar de Porsche 911. Denk je dat mensen die een nieuwe 911 bestellen vinden dat ze een retro-auto hebben?”

Maakt dat het ook eenvoudiger om een opvolger te ontwerpen? Porsche lijkt weinig problemen te hebben om de 911 bij de tijd te houden, terwijl dat voor een echte retro-auto als de MINI veel lastiger lijkt. “Dat is niet mijn probleem,” zegt Van den Acker lachend — hij had even daarvoor gezegd dat je als designbaas ervoor moet waken om te lang bij een merk te blijven. Dan serieuzer: “Hij staat net in de showroom. Vind je het niet een tikje vroeg om het nu al over de volgende generaties van de 5 te hebben?”