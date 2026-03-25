Deze Renault Twingo heeft meer laadruimte dan jouw stationwagon

Na het succes van de Renault 5 , de wat minder geslaagde Renault 4-comeback is het nu tijd voor de nieuwe Renault Twingo E-Tech . In de loop van dit jaar ga je de kleine hatchback tegenkomen in het Nederlandse straatbeeld. Misschien ga je hem op den duur ook wel in deze vorm zien: de Renault Twingo als bedrijfswagen.

Naast G-Klasses en andere luxe SUV’s kun je ook een betaalbare EV ombouwen tot tweezitter met extra laadruimte. Renault laat dit bij de mediapresentatie van de Twingo zien aan een groepje journalisten. Wij krijgen de beelden helaas niet. Het automerk heeft speciaal voor de Franse energieleverancier EDF een bedrijfswagen ombouwpakket voor de Renault Twingo gebouwd. Cool toch?







Achterin vind je niet langer twee neerklapbare stoelen. De zetels zijn weg en ingeruild voor een metalen kooi met afdekkingen om de lading achterin te verbergen en vast te zetten. Het voorste en achterste gedeelte van de cabine wordt gescheiden door een gaaswandje.

Voordelen

Door het verwijderen van de zitmogelijkheid achterin is er serieus wat bagageruimte bij gekomen. De laadruimte groeit van 360 (met de stoelen omhoog) naar altijd 797 liter. Da’s meer dan een verdubbeling en ook meer dan je achterin een station kwijt kunt. Oké, als je bij zo’n gezinsauto de bank plat legt, heb je weer meer laadruimte, maar toch.

Daarnaast is er nog een voordeel. Het betreft dus een ombouwpakket, geen definitieve aanpassing. Je kunt de Twingo dus weer terugzetten naar een beschaafde kleine gezinsauto met plek voor vier personen. Dat is dan weer lekker voor de restwaarde wanneer je uitgewerkt bent met de Twingo.

Het grote nadeel

Helaas hebben we ook slecht nieuws. Ondanks dat er blijkbaar al één groot bedrijf is dat interesse heeft, blijft het ombouwsetje voorlopig een concept. Het ziet er vrij productieklaar uit, maar ook dat betekent nog niets. Renault laat aan Autocar weten dat het onwaarschijnlijk is dat er een productieversie naar het Verenigd Koninkrijk komt. Misschien wel ooit naar Nederland? Daarnaast ben ik benieuwd wat het gewicht van allerlei materialen en gereedschap gaat doen met de toch al niet gigantische actieradius van 263 kilometer.