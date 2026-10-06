Renault Espace is weer een MPV!

Even dachten we dat Renault het aandurfden toen het merk de nieuwe Espace aankondigde. Maar helaas: ook de Espace werd een SUV, het modeltype waar Renault al genoeg modellen van heeft. Nu is weer hoop op een echte ouderwetse Espace-MPV dankzij een conceptauto.

Renault deelt vandaag het eerste en voorlopig enige beeld van de E-Space Concept. Met deze showauto wil het merk "een toekomstgerichte visie op het oorspronkelijke model'' laten zien. Dat was dus nog echt de MPV-gezinsbus uit een generatie waarin hele generaties jongeren (waaronder ikzelf) zijn opgegroeid.

Renault E-Space Concept

Naast de 8 Gordini is de E-Space nog een conceptauto die Renault meeneemt naar de autobeurs van Parijs die op maandag 12 oktober begint. Het is het zoveelste model van Renault van weleer dat nieuw leven in wordt geblazen, al is deze conceptauto wel wat futuristisch en minder retro ingestoken. Er zijn directe ontwerpverwijzigingen naar het origineel. De voorzijde wordt gedomineerd door een U-vormige led-bak met een verlicht Renault-logo. De wieldoppen hebben een heel eigen ontwerp, wat dan wel weer cool is, maar niet per se lijkt op de wielen van de Espace I.

De E-Space is wel duidelijk een MPV. Hij is 4,7 meter lang en biedt meer dan genoeg ruimte voor drie zitrijen. De 'E' in E-Space verwijst trouwens naar Renaults EV-tak E-Tech. Dit is dus de voorbode voor de eerste elektrische MPV van het merk. Renault geeft echter nog niet aan dat er productieplannen. Misschien dat dat verandert wanneer er massaal klanten in Parijs vragen naar het prijskaartje. Tot die tijd geldt hetzelfde voor Stellantis als voor Renault: leuk, al die retro-concepten, maar het wordt pas echt interessant als je er een goede productieauto van bouwt zoals bij de Renault 5 E-Tech.