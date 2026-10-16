Renault: als er nog een merk ons kopieert, dan zwaait er wat

Het is je hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan dat het autolandschap er de afgelopen jaren niet veel kleurrijker op geworden is. In tegenstelling van wat men verwachtte, lijken elektrische auto's zo ongekend veel op elkaar dat zelfs degene die ze maken er een beetje genoeg van krijgen.

Tenminste, dat is het geval bij Renault. De fabrikant deelt meerdere platformen met andere autobouwers, waaronder Nissan. En daar gaat het fout, want waar de Fransen trots zijn op hun unieke retro looks van ondermeer de 5 en de Twingo, is het niet zo blij met de retro-interpretaties van de Pixo en de Micra. Volgens gesprekken in de Parijse wandelgangen hebben de Japanners er teveel de Franse slag erop nagehouden. Op wat andere koplampen na, zijn de auto's amper van elkaar te onderscheiden en dat steekt.

Platformdeling kan, maar alleen als...

Om dit kopieergedrag in de toekomst te voorkomen neemt Renault stappen. Als je nu als autobouwer aanklopt met de vraag of je een van de platformen van Renault mag gebruiken voor jouw eigen EV, gaat dat minder makkelijk. Volgens CEO François Provost van Renault komt er bij een volgende platformdeling een hardere eis voor differentiatie. Met andere woorden: Renault gaat eist dat je met een duidelijk onderscheidend ontwerp komt, voordat het over de brug komt met het platform.

De eerstvolgende auto die hiervan het goede voorbeeld zal zijn, is de Ford die de Fiesta gaat vervangen. Ford werkt hiervoor met het platform dat ook onder de Renault 5 E-Tech en Nissan Micra te vinden is. Toch zal de auto, als we Provost op z'n woord mogen geloven, nergens op beide bestaande modellen gaan lijken. Hij onderstreept dit door te claimen dat CEO Jim Farley van Ford "exact hetzelfde idee hierover heeft." Farley zou er stellig van overtuigd zijn hij auto een Ford bouwt die geen greintje Renault mag communiceren.

Maar in de praktijk werkt het toch anders

Maar zeker kan Provost het niet weten, want net als alle andere buitenstaanders heeft hij geen vroegtijdige toegang tot de burelen van de Ford-designers. Het is dus maar de vraag of die voldoende budget krijgen om met een echt eigen ontwerp te kunnen komen. Iets wat nog maar de vraag is tegenwoordig. Budgetten staan enorm onder druk en ook wordt er hard gesneden in de tijd die beschikbaar is voor het tekenen en ontwikkelen van nieuwe voertuigen. Alles moet sneller en efficiënter dan ooit om de concurrentie met China aan te kunnen.

Juist de opvolger van de Fiesta valt in de categorie waarin de concurrentie het zwaarst is en dus ook waar de meeste druk ligt. We zullen er dus niet helemaal van staan te kijken als de nieuwe Fiësta een ietwat Franse invloed heeft.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover