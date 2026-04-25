Het kan nog in 2026: dit is een gloednieuwe V6!

In tijden van downsizing en elektrificatie verwachten we niet dat er nog veel geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van zescilinders. Toch is hier nu een gloednieuwe V6!

Deze is ontwikkeld door Horse Powertrain. Misschien doet die naam niet direct een belletje rinkelen, maar dit is een joint-venture van Renault en Geely. De Horse-motoren zijn onder meer te vinden in Renaults, Dacia’s, Nissans en Volvo’s.

Lichtste V6 op de markt

Nu hebben ze voor het eerst een V6 gebouwd. Deze heeft een cilinderinhoud van 3,0 liter en een blokhoek van 90 graden. Het blok kan zowel in lengterichting als in dwarsrichting geplaatst worden. Vooral het gewicht is interessant: de V6 weegt maar 160 kg. Daarmee is het volgens Horse de lichtste V6 op de markt.

De V6 moet vermogens kunnen produceren tot bijna 550 pk en 700 Nm aan koppel. Dat klinkt veelbelovend. Omdat een V6 natuurlijk lastig is in deze tijden, is de motor wel bedoeld voor mild hybrid en full hybrid aandrijflijnen. Horse heeft ook een bijpassende hybride transmissie ontwikkeld met vier versnellingen.

Welke auto’s krijgen deze V6?

Dan nu de hamvraag: in welke auto’s komt dit blok te liggen? Daar wordt helaas nog met geen woord over gerept. Horse Powertrain laat alleen weten dat de eerste auto’s in 2028 op de markt komen. Ze presenteren de nieuwe motor op de Autoshow van Beijing, dus we vrezen dat deze V6 vooral bedoeld is voor de Chinese markt.

Wij kunnen ook nog wel een paar leuke toepassingen voor Renault bedenken. Wat dacht je van een nieuwe Clio V6? Als ze bij Renault de knotsgekke R5 Turbo 3E kunnen bouwen, moet een Clio V6 ook kunnen. En anders zou Alpine de motor goed kunnen gebruiken. In de A110 hoort natuurlijk een viercilinder, maar er zit ook nog een nieuwe A310 in de pijplijn. Voor die auto zou een lichtgewicht V6 perfect zijn én historisch verantwoord.