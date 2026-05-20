Renault maakt V2G voor het eerst beschikbaar voor Nederlandse EV-rijders

Het terugleveren van stroom uit een elektrische auto aan het elektriciteitsnetwerk wordt al jaren opgehemeld als de oplossing voor de toenemende druk op het net, maar van implementatie komt het maar niet. Tot nu, mits een je een Renault hebt.

Renault Nederland maakt het vanaf vandaag namelijk als eerste autofabrikant in Nederland voor particulieren mogelijk om via V2G (Vehicle-to-Grid) met enkele auto's van het merk stoom terug te leveren aan het net. Dat klinkt natuurlijk helemaal mooi, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan het project. Zo is niet elke elektrische Renault geschikt en kan je ook niet zomaar stroom gaan terugleveren.

De haken en ogen

Het zit namelijk zo: enkel de Renault 5 E-Tech electric, de Renault 4 E-Tech electric en de Alpine A290 zijn in eerste instantie klaar voor het nieuwe initiatief. Heb je zo'n auto, dan sta je al met 1-0 voor. Maar naast die auto moet je ook een specifiek laadpunt aan je woning (die in Nederland moet staan) hebben hangen: Het V2G bidirectionele laadpunt Solar Life van We Drive Solar. En alsof dat nog niet genoeg is, moet je ook een dynamisch energiecontract hebben bij Hegg Energy, aangezien alleen deze partner is bij aanvang van dit initiatief.

Heb je die combinatie compleet, dan kan het feest beginnen. Niet alleen kunnen deelnemers via ERE's geld terugverdienen over de ruggen van oliemaatschappijen (hoe dat werkt, leggen we hier uit), ook kan je de van het net afgenomen kWh's afstrepen tegen de teruggeleverde. Oftewel, je kunt salderen. Tegen welke voorwaarden dit precies gebeurt, maken de partijen niet helemaal duidelijk.

Beperkte invloed op op- en ontladen van de auto

Nog een puntje van aandacht is het feit dat het ontladen van de auto op automatisch bepaalde tijdstippen gebeurt. Als er veel vraag is, is het mogelijk dat de lading van de auto aangeboord wordt. Het is daarbij van te voren in te stellen welke minimale lading de auto over moet houden, wel zo handig als je toch nog ergens heen moet. Aan de andere kant, kan ook de maximale lading ingesteld worden, want de auto zal geladen worden als het rustiger is op het net.

Renault maakt er overigens ook een punt van om duidelijk te maken dat deelnemers aan het V2G-initiatief zich geen zorgen hoeven te maken over accuslijtage. Het ontladen van het accupakket in de Renault gaat op zo'n trage snelheid dat het nog minder impact heeft dat als er met de auto gereden wordt. Met andere woorden: van overmatige slijtage is volgens de fabrikant echt geen sprake, zeker niet omdat de auto nooit onder de 20 procent lading getrokken zal worden.