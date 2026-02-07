Renault mag Megane en Clio niet meer verkopen in Duitsland om lullige reden

Renault zit in de penarie.

De Clio en Megane (E-Tech) zijn nog steeds hele belangrijke modellen voor Renault. Sterker nog: de Clio was vorig jaar het op één na bestverkochte model van Europa. Renault heeft nu echter een probleempje. Ze mogen de Clio en de Megane E-Tech niet meer verkopen in Duitsland…

Patent

Hoe is dat in vredesnaam mogelijk? Nou, het Amerikaanse Broadcom heeft een rechtszaak aangespannen tegen Renault omdat ze een patent zouden schenden. En de rechtbank van München heeft de Amerikanen gelijk gegeven. Dit zou betekenen dat Renault de Clio en Megane E-Tech niet meer mag verkopen in Duitsland. Althans, niet in de huidige vorm.

Het gaat om een patent met betrekking tot ethernet, wat Broadcom al sinds 2007 heeft. In de Clio wordt dit gebruikt voor de navigatie en in de Megane voor de Telematics Control Unit. Volgens het oordeel van de rechtbank moeten alle auto’s teruggeroepen worden om de hardware te vernietigen.

In beroep

Dit is een flinke strop voor Renault, maar het is nog even de vraag of de soep echt zo heet wordt gegeten als ze wordt opgediend. Zo gaat de verkoopstop pas van kracht als Broadcom een borgsom van enkele miljoenen betaalt. Het is nog even de afwachten of ze daar zin in hebben.

Renault gaat logischerwijs ook in beroep tegen de uitspraak. “We betwisten dit ten zeerste en zullen zonder vertraging in beroep gaan,” aldus de Franse fabrikant. Misschien kan er ook nog een schikking worden getroffen. Waarschijnlijk zal het dus niet zo’n vaart lopen, maar Renault zal toch wel even met deze kwestie in hun maag zitten.

Bron: Reuters

Met dank aan Koos voor de tip!