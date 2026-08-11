Renault over retro-auto's à la 4, 5 en Twingo in de toekomst

Renault heeft een flinke hit te pakken met hun retro-modellen. Door de 4, 5 en Twingo te introduceren als elektrische auto's met een herkenbaar design, weten de auto's te charmeren. Het maakt niet uit of het de beste EV's ter wereld zijn: je vindt ze cool en het maakt hebberig. Mooi. Welk icoon wordt de volgende? Of een nog betere vraag: wat wil Renault als vervolg bieden op deze strategie?

Je zou zeggen: eigenlijk kan het hele gamma zo doorleven. Renault heeft genoeg iconische auto's gebouwd die je in een nieuw jasje kan steken om van A tot Z zo door te gaan. Dat moet je helaas niet verwachten, zo laat de grote baas Fabrice Cambolive weten aan Autocar. Hij zegt dat retro kan werken als je het in de juiste mate doet. Het gaat om balans. Renault heeft nu de retro-auto's naast herkenbare namen als Clio, Scenic en Espace. Cambolive vindt dat je ook gewoon met iets nieuws moet durven komen, zoals modellen als de Austral, Symbioz en Rafale bewijzen.

Vandaar dat je in eerste instantie op de planning van Renault moet verwachten dat er naar de toekomst gekeken wordt, niet het verleden. Cambolive sluit niet uit dat er modellen in de trend van de 4, 5 en Twingo gaan volgen, maar hij noemt geen voorbeelden en ook niet wanneer dit zou gaan gebeuren. Wel bevestigt de baas dat het gamma van Renault momenteel prima gevuld is en er ook geen voorbeelden zijn van modellen die echt nog ontbreken.

Clio

Een bijzondere auto in het gamma momenteel is de Renault Clio. Het is op de 5 en Twingo na de enige niet-crossover en dus de enige 'moderne' Renault die nog een traditionele hatchback is. Clio is een sterke naam die Renault zeker niet wil laten gaan, alleen de toekomst moet wel lucratief blijven. Wat Cambolive wel zeker weet: de Clio gaat geen retro-sausje krijgen. Je moet volgens hem ook een paar auto's hebben die qua naam herkenbaar zijn, maar tegelijkertijd met hun tijd mee gaan. De Clio wordt dat model. Of het ooit een crossover wordt? Er wordt gekeken naar wat scoort in het B-segment en Cambolive vraagt zich af of een hatchback dat kan blijven doen.

Renault 5 2.0

Goed, het begint te klinken als je gemiddelde poeha van een baas die allerlei dingen slechts indirect kan bevestigen terwijl hij ze vaag laat. Totdat Cambolive keihard bevestigt dat er wordt gewerkt aan een nieuwe Renault 5. Dat is natuurlijk best een lastige, want een herkenbaar design van een evolutie voorzien moet je voorzichtig mee zijn. Er wordt gekeken naar de kinderziektes van de 5 maar belangrijker nog, dingen die je kan toevoegen om het extra leuk te maken. Dat doet Renault nu al met de Turbo 3E en bijvoorbeeld de Roland Garros-editie, die hoeken moeten wellicht nog beter bestudeerd worden.

We verwachten dus geen revoluties bij Renault, maar zouden eigenlijk nog wel graag wat meer retro-modellen zien. Een Espace als elektrische MPV met TGV-design? Een bizarre middelgrote auto met de naam Avantime? Een grote hatchback-die-stiekem-een-sedan is genaamd de Vel Satis? Noem het maar op: Renault heeft in theorie goud in handen.

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