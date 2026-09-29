Renault Scenic biedt nu meer range voor minder geld

De Renault Scenic E-Tech was bij zijn introductie in 2023 best een interessante nieuwkomer. De specs waren goed, de prijs was relatief scherp en de auto lag ook prettiger op het netvlies dan veel andere elektrische crossovers. En het was destijds de goedkoopste EV met 600 kilometer range. Maar de concurrentie zit niet stil. Daarom is het tijd voor een update.

De Scenic ziet er nog exact hetzelfde uit (sterker nog, Renault gebruikt dezelfde foto’s als in 2023), dus we praten niet over een facelift. Het gaat slechts om een technische update. Deze brengt onder meer extra range met zich mee.

Meer range

De versie met de ‘kleine’ accu van 60 kWh komt nu 467 kilometer ver volgens de WLTP. Dat was 420 kilometer. De EV87 met – you guessed it – 87 kWh batterij is goed voor 642 kilometer in plaats van 625 kilometer. Kleine upgrades, maar toch mooi meegenomen. Verder zijn er geen bijster spannende wijzigingen. Adaptive cruise control is nu standaard op alle uitvoeringen en er zijn nieuwe kleuren, nieuwe bekledingen, nieuwe stoelen en nieuwe velgen.

Het mooie is wel: je krijgt meer voor minder. Renault heeft namelijk deze gelegenheid aangegrepen om de Scenic in prijs te verlagen. De instappert – de Scenic comfort range business techno voor de kenners – heb je nu voor € 38.990. Dat is € 3.500 minder dan voorheen. De long range is € 2.500 goedkoper geworden, wat neerkomt op € 42.990.

Concurrentie

Allemaal leuk en aardig, maar hoe verhoudt de Renault Scenic zich anno 2026 tot de concurrentie? Nou, zo:

Kia EV4 58,3 kWh (204 pk, 440 km range): € 37.495

Renault Scenic EV60 (220 pk, 467 km range): € 38.990

Volkswagen ID.4 58 kWh (190 pk, 426 km range): € 39.990

Tesla Model Y RWD (299 pk, 525 km range): € 40.990

BYD Atto 3 Evo (308 pk, 510 km range): € 40.990

Renault Scenic EV87 (220 pk, 642 km range): € 42.990

Skoda Enyaq (190 pk, 457 km range ): € 43.980

Peugeot e-5008 (213 pk, 500 km range): € 46.650

Zoals je ziet is de Scenic met de prijsverlaging een prima deal. De concurrenten hebben bijna allemaal minder range en minder vermogen, en meestal zijn ze nog duurder ook. We moeten er wel bij zeggen dat de Enyaq, Model Y en e-5008 een maatje groter zijn, maar de Renault is zeker niet kansloos.

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