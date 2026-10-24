Als je leuke auto's wilt, hoef je niet meer bij Renault aan te kloppen

Eerst zet je de wereld op z'n kop door aan te tonen dat ook betaalbare (elektrische) auto's er best kek uit kunnen zien, om vervolgens ervoor te kiezen om je vol op de eenheidsworst te storten. Dat is hoe de toekomst van Renault eruit gaat zien...

Na de overweldigend positieve ontvangst van de moderne Renault 5, die dankzij zijn retro-looks, al snel een fanbase wist op te bouwen, pakte de Franse autobouwer door. Nog meer nostalgisch geweld volgde met de Twingo, de Clio en de 4. En daar blijft het blijkbaar voorlopig bij, want de volgens designbaas Laurens van den Acker, gaat de aandacht nu naar auto's die er uitzien en rijden als typische familiewagens.

Nieuwe Renaults worden groot en ietwat saai

Wat houdt dat dan in? Sowieso worden het voornamelijk EV's, maar geen SUV's. Volgens de designer ligt de toekomstige hoogte van daklijnen ergens tussen die van een station en een SUV. Ook worden het lange auto's met een grote wielbasis (er moet een familie in) en korte overhangen. En dat alles met een terughoudende styling. Een voorbeeld ervan is de E-Space concept.

Toch belooft Van den Acker dat het allemaal niet saai zal worden. Iets saaier dan de retro-karren die ze nu op de markt hebben gebracht, maar niet zo saai als de Duitsers. Aan de andere kant ook niet zo interessant als de Italianen. Ergens daartussen zal de typische Franse slag terug te vinden zijn in de toekomstige ontwerpen van Renault.

Retro blijft bestaan

Betekent dat dan dat het gedaan is met de leuke retro geïnspireerde auto's? Gelukkig niet. Van den Acker geeft aan dat er een duidelijke splitsing zal komen tussen de familiehokken en de 'legendarische en toekomstige iconen', zoals hij ze noemt. Die laatste categorie moet een eigen leven leiden en ongekend uniek, maar toch ook herkenbaar blijven.

Renault zal dus ook in de toekomst nieuwe retro-modellen gaan uitbrengen. Van den Acker zet er wel de kanttekening bij dat Renault nu een beetje is doorgeslagen met deze modellen, dus dat nu de aandacht even uitgaat naar de familie-auto's. De balans binnen het bedrijf is even zoek en moet weer opgebouwd worden. Als die er weer is, dan kan er weer gewerkt worden aan wat leuks.

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