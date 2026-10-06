Renault Twingo krijgt een opvallende nieuwe optie

De eerste generatie Renault Twingo was ook leverbaar met het iconische schuifdakje, dat helemaal open kon. Daardoor had je toch een beetje een cabriogevoel in je stadsautootje. Aangezien de nieuwe Twingo veel inspiratie put uit de eerste generatie, zou deze eigenlijk ook zo’n dakje moeten krijgen.

Dat is NIET wat Renault doet, maar ze introduceren nu wel iets anders: het Twingobay panoramadak. Juist op een klein autootje als de Twingo is dat een leuke toevoeging, want je krijgt dan een minder claustrofobisch gevoel.

Afgerond panoramadak

Renault heeft ook wat leuks gemaakt van het design. In plaats van de vierkante panoramadaken die we altijd zien, heeft Renault gekozen voor een opvallende afgerond panoramadak. Daardoor komt er natuurlijk iets minder licht naar binnen, maar het ziet er wel geinig uit, zowel vanbinnen als vanbuiten. Om het panoramadak nóg hipper te maken, is er ook een patroon met pictogrammen aangebracht.

Geen broeikas

Je hoeft niet bang te zijn dat je Twingo een broeikas wordt, want het panoramadak houdt 99,9% van de uv-straling tegen en een groot deel van de infraroodstraling. Dat is vrij normaal voor een modern panoramadak, maar de Twingo heeft het dus ook. Dat je het even weet.

Wat het panoramadakje moet kosten is nog niet bekend. Het is in ieder geval een grappige toevoeging aan de optielijst. Toch zouden we ook nog graag een schuifdakje op de optielijst zien. Dat zou de Twingo nog meer een leuk hebbeding maken, zoals de Fiat 500C dat ook is bij een bepaald deel van de bevolking.

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