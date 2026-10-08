Wacht nog even met het bestellen van een elektrische Renault!

Het Franse retro-offensief van Renault is nog steeds in volle gang. Inmiddels zijn de eerste modellen van het retrothema al toe aan een update . De 5 E-Tech is de grote ster en kreeg dus als eerst verbeteringen. Nu is zijn minder populaire broertje aan de beurt: de 4 E-Tech.

Een snelle blik op de Nederlandse verkoopcijfers laat zien hoeveel populairder de 5 is dan de 4. Van de een zijn er 3.292 verkocht tot nu toe, van de ander 1.344. Maar de 4 hoeft de hoop nog niet op te geven. Zeker nu het model niet alleen technisch wordt aangepakt, maar er ook nieuwe uitvoeringen bij komen.

De technische updates

Renault pakt de R4 op detailniveau aan om het verbruik omlaag te krijgen. Dankzij herziene buitenspiegels en een verbeterde stroomlijning aan de onderzijde komt de EV ietsjes verder op een volle accu. Of ja, op papier dan. In de echte wereld ga je hier waarschijnlijk weinig van merken. De 40 kWh Urban Range (120 pk)-versie gaat van 308 km naar 310 km en de 52 kWh Comfort Range (150 pk) van 400–409 km naar 415 km.









Er is nog meer technisch nieuws. De accupreconditionering is vanaf nu handmatig in te schakelen via het infotainmentscherm, waardoor je de batterij ook zonder navigatieroute op de ideale temperatuur krijgt voor een snelle laadsessie bij de snellader. De oude MySense-instelling ruimt het veld voor een nieuwe Smart Driving Mode, die op basis van je actuele rijstijl automatisch schakelt tussen Eco, Comfort en Sport.

Op het gebied van comfort en veiligheid monteert Renault voortaan standaard een HD-achteruitrijcamera (met optioneel een 360-gradencamera op Techno en Iconic). Verder introduceert het merk een gekoelde, magnetische Qi2-smartphone-oplader, Predictive Eco-Driving Assist en Emergency Stop Assist. Tevens opent de optionele elektrische achterklep voortaan automatisch zodra je met de sleutelkaart naar de achterzijde van de auto loopt.

De nieuwe instapper én topuitvoering

Naast de technische verfijningen schudt Renault het leveringsgamma op met drie nieuwe toevoegingen.

Renault 4 'Jogging' (Nieuwe instapper)

Onderaan het gamma introduceert Renault de 'Jogging'-uitvoering. Deze versie maakt gebruik van een 37 kWh LFP-batterij. Met een vermogen van 110 pk sprint de Jogging in 10,2 seconden naar de 100 km/h en biedt een WLTP-actieradius van 305 km. Laden op wisselstroom (AC) gaat via een 6,6 kW-boordlader, terwijl snelladen (DC) tot 80 kW reikt (10-80% in 25 minuten). Wanneer ie komt is nog onbekend, net als de vanafprijs. Renault heeft ook zo’n goedkope instapper bij de 5. Die is 3.500 euro goedkoper dan de daaropvolgende versie. Als je die rekensom maakt bij de 4, ga je voor de Jogging 26.590 euro betalen.

Renault 4 'Roland-Garros' (Nieuw topmodel)

Net als met de 5 hangt Renault de 4 E-Tech op aan het bekende tennistoernooi in Parijs. De Roland Garros-versie is de topversie met een 52 kWh-batterij (400 km WLTP) en het elektrische Plein Sud-canvasdak. Exclusieve kleurstellingen en specifieke interieurmaterialen maken de uitvoering compleet.

Renault 4 Van 'Techno'

Aan de zakelijke kant wordt het aanbod uitgebreid voor de Renault 4 Van met een rijkere Techno-trim. Deze tweezits grijskentekenvariant behoudt zijn ruime laadvolume van 1.045 liter met vlakke laadvloer, maar voegt daar de nodige extra luxe en uitrusting aan toe.

Gaat de Renault 4 hierdoor zijn grote broer inhalen qua verkopen? Ik denk het niet, maar het is goed dat het model wel wordt meegenomen in de updates.

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