Renault verslaat Tesla, maar niet met auto’s

Soms moet je het niet moeilijker maken dan dat het is.

Beloftes, beloftes en nog meer beloftes die steeds maar niet waargemaakt worden. Dat is zo ondertussen hetgeen waar CEO Elon Musk van Tesla vooral bekend om staat. Deze week begon hij alweer over de Tesla Roadster die eind april dan toch echt zou komen. Na jaren uitstel kan die halve maand er ook nog wel bij, moet hij gedacht hebben. Maar ondertussen streeft de rest van de wereld niet heel stilletjes de rijkste man ter wereld voorbij. Zelfs Renault maakt Tesla nu belachelijk.

Simpel maar doeltreffend

Daarbij moeten we direct toegeven dat het niet gaat om het bouwen van betere auto’s dan Tesla, want daar valt nog over te discussiëren. We hebben het wel over de productie van auto’s. De belofte van Musk was namelijk dat zijn Optimus robot grote delen van de productie van Tesla’s zou gaan overnemen van mensen. Tot dusver is dat nog niet gebeurt.

Bij Renault gaat het een stuk harder. In de fabriek in het Franse Douai gaan 350 menselijke robots aan de slag om vooral zware dingen te tillen. Het gaat hierbij om Calvin-40 robots van het New Yorkse Wandercraft. Die zijn lang niet zo geavanceerd als Optimus moet zijn, maar doet precies wat het moet doen. Een Calvin kan namelijk tot 40 kilo tillen en verplaatsen. Iets wat mensen doorgaans de rug kost.

Niet ontslaan, wel bezuinigen

Renault ziet de inzet van de robots dan ook vooral als lastenverlichting van de mensen die anders het zware werk zouden moeten doen. De automaker belooft dan ook dat de robots de banen van de werknemers niet zullen overnemen.

Tegelijk is de inzet van de robots wel onderdeel van plannen om de productiekosten met 20 procent en de productietijd met 30 procent te verlagen per auto. Dat moet allemaal in de aankomende vijf jaar bewerkstelligd worden.

De Franse trots bij het presenteren van dit nieuws, was alleen ietwat ongepast. Volgens Renault zijn ze de eerste die robots inzetten in een fabriek. Helaas was BMW ze al een paar weken voor. Hoewel er in de BMW-fabriek in Leipzig minder robots aan de productielijn staan, zijn het er toch een paar. Ook bij Mercedes zijn ze er al mee aan het testen. Kortom, de Franse slag blijft er toch een beetje inzitten bij Renault.